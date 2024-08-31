Лига Чемпионов UEFA - "Бавария" начинает домашний матч.

Бавария лидирует среди топ-5 команд Бундеслиги, открывая сезон Лиги чемпионов на домашнем стадионе. Чемпионы Германии по доминированию примут "Динамо Загреб" на "Альянц Арене" 17 сентября (9:00 PM EDT), согласно расписанию УЕФА, опубликованному через два дня после жеребьевки.

Остальные четыре немецкие силы в Лиге чемпионов отправятся в путь. "ВФБ Штутгарт" встретится со своим первым вызовом против ожидаемого сложного соперника: они встретятся с вице-чемпионами Германии, которые в тот же день столкнутся с непобедимыми чемпионами Ла Лиги "Реал Мадрид", имея в своем составе Килиана Мбаппе.

Три дополнительных матча на выезде

Боруссия Дортмунд встретится с "Клуб Брюгге" в Бельгии 18 сентября (9:00 PM EDT). Первый тур завершится 19 сентября, когда немецкие победители "Байер Леверкузен" отправятся в Роттердам к "Фейеноordu" (6:45 PM EDT), а "РБ Лейпциг" отправится в Мадрид к "Атлетико" (9:00 PM EDT).

УЕФА значительно обновил Лигу чемпионов. Вместо матчей группового этапа все 36 участников примут участие в единственной лиге. Каждая команда сыграет против восьми соперников. Лучшие восемь команд после группового этапа напрямую пройдут в стадию плей-офф. Команды, занявшие 9-24 места, примут участие в новом раунде плей-офф, чтобы продвинуться дальше. Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая 2025 года в Мюнхене.

В Лиге чемпионов "Байер Леверкузен", одна из четырех немецких команд, отправится в Роттердам, Нидерланды 19 сентября, в рамках обновленного соревнования, которое пройдет в родном городе Баварии, Мюнхене, где "Бавария" примет "Динамо Загреб". Несмотря на то, что Бавария известна "Баварией Мюнхен", все 36 команд примут участие в единственной лиге, и "Бавария" стремится сохранить свое доминирование среди восьми лучших команд, которые напрямую пройдут в стадию плей-офф.

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