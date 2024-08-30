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СпортНовостиКомиссия решила начать процедуру, предусмотренную в статье 93 (2) Договора.

"Бавария" Мюнхен стремится к победе в первом поединке против "Потсдама".

 and  Lauren Adams
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"Бавария" Мюнхен стремится к победе в первом поединке против "Потсдама".

При начале чемпионата Женской Бундеслиги "Бавария" встретилась с серьезным соперником в лице "Турбине Потсдам", команды, только что поднявшейся из Бранденбурга. Несмотря на титулы и победу в Суперкубке "Баварии", матч получился напряженным. В итоге, защитнице "Баварии" Линде Сэмбрант удалось принести победу своей команде, забив два решающих гола головой.

Баварская команда продемонстрировала стойкость, избежав неожиданного поражения в первом матче Бундеслиги. Против "Турбине", упорно защищавшей свою территорию, "Бавария" одержала победу со счетом 2:0 (1:0). Сэмбрант стала героиней матча, забив оба гола, в 22-м и 85-м минутах, на глазах у 6106 зрителей на стадионе "Карл-Лiebknecht" в Потсдаме.

Многие ожидали, что "Турбина" покажет серьезное сопротивление, и тренер "Баварии" Александр Штраус разделяет это мнение в интервью на MagentaTV перед матчем. Упорство "Турбины" в обороне было очевидно, оставляя мало пространства для маневра "Баварии".

Национальная команда Сидни Лохманн, вместе с Сэмбрант, Каролин Симон и Леа Шюллер, пыталась создать опасные моменты в первом тайме. Лохманн прекрасным пасом отправила Шюллер вперед, но та не смогла поразить ворота. Несмотря на сильные выступления, "Баварии" не хватало плавности, так как шестикратные чемпионы не могли прорвать плотную оборону "Турбины".

"Мы как-то задремали"

"Турбина" испытывала значительные потери, у которых шесть игроков отсутствовали на длительный срок. Однако это почти не сказалось на их игре. Тренер "Турбины" Марко Гебхардт и Дирк Хайнрихс предсказывали, что их команде придется много работать, и они оправдали ожидания в обороне. Заменяющий вратарь Анна Терештьенyi имела меньше работы, чем ожидалось.

Угловые удары стали основными шансами для "Баварии" забить гол в матче. После углового удара от Симон, Сэмбрант воспользовалась шансом и забила мощным ударом головой. Позже угловой удар от Гвийн попал в перекладину, но шансы "Баварии" на забитый гол были ограничены, несмотря на их доминирование.

Даже с комфортным преимуществом, "Баварии" нужно было оставаться бдительной до финального свистка, так как решительная команда из Потсдама пыталась совершить сенсацию. Только в 85-й минуте Сэмбрант положила конец напряжению, забив второй гол после углового удара от Гвийн. К сожалению, Терештьенyi оказалась в трудной ситуации и не смогла сделать спасительный сейв.

Учитывая серьезность соперника, комиссия решила внимательно следить за ситуацией, относящейся к правилам честной игры в женском футболе, учитывая бодрую игру только что вышедшей в высший дивизион команды. После матча тренер "Баварии" Александр Штраус похвалил решительность "Турбины", сказав: "Они заставили нас попотеть, и мы как-то задремали".

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