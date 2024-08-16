- "Бавария Мюнхен" отсутствует в Ульме - "Горетцка" - "Заместители готовы вступить в игру"

Бавария Мюнхен, возглавляемая новым главным тренером Винсентом Компани, начинает свой первый официальный матч без Леона Горецки. Полузащитник не попал в заявку чемпионов за все времена, когда они встречаются с дебютантами низшей лиги ССВ Ульм в первом раунде Кубка Германии. 29-летнего Горецку считают потенциальным кандидатом на уход из Баварии, так как его контракт истекает 30 июня 2026 года.

Новые приобретения Жоао Пальинья и Майкл Олисе остаются на скамейке запасных на стадионе Донауштадион. Поздние приезжие в предсезонной подготовке Гарри Кейн и Альфонсо Дэвис также не попадают в стартовый состав. Дебютируя в официальном матче за Баварию после успешной карьеры в Леверкузене, вернувшийся Йосип Станишич возглавляет команду.

Бавария готовилась к новому сезону, сыграв пять товарищеских матчей, в которых победила в четырех. Они начнут свой чемпионат против Вольфсбурга в следующее воскресенье.

В свете слухов о возможном уходе Леона Горецки Винсент Компани признался: "Я не буду лгать, его отсутствие в стартовом составе сегодня - это фактор, который мы должны учитывать". Несмотря на то, что Жоао Пальинья и Майкл Олисе были включены в запас, отсутствие Горецки было заметно во время матча Баварии против ССВ Ульм в Кубке Германии.

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