"Бавария" Мюнхен начинает смелое испытание против "Баварии", выдвигая границы.

Бундеслига стартует, а FC Байерн не участвует в открывающих матчах. Это значит, что они уже давно не защищают титул. В настоящее время титул принадлежит "Байер 04", и их команда кажется еще более грозной. В ответ "Байерн" представляет дерзкую стратегию.

Из ниоткуда появился Винсент Компани в роли нового тренера. Это неожиданное решение потрясло футбольный мир. Имена потенциальных кандидатов обсуждались, но в итоге были отвергнуты. Многие канули в Лету, но Ральф Рангник и Юлиан Нагельсманн не были среди них.

Теперь Компани стоит у руля, и хотя это не "грандиозное" решение, оно определенно интригующее. Он может не иметь большого опыта тренерской работы, но "Байерн" надеется, что Компани сможет повторить успех, который "Байер 04" имел под руководством Хаби Алонсо в прошлом сезоне. Карьеры двоих очень похожи. Как и Алонсо, Компани был топ-игроком и учился у известного тренера Пепа Гвардиолы. Гвардиола по-прежнему высоко ценится в Мюнхене, и его совет якобы был запрошен перед назначением Компани.

FC Байерн стремится восстановить контроль над силовыми динамиками в этом сезоне и вернуться на национальный и международный верхний уровень. Финал Лиги чемпионов в этом году пройдет в Мюнхене, и они надеются преодолеть травму поражения от "Челси" в финале 2012 года дома. Пока они все еще ждут своей очереди. Они не смогли участвовать в Суперкубке ДФЛ, так как не выиграли лигу или Кубок DFB, оба из которых достались "Байеру". В результате открывающий матч "Байера" против "Боруссии Мёнхенгладбах", а не против "Байерна".

Глубокая перестройка в FC Байерне

Этот провал был болезненным ударом для рекордного чемпиона. Томас Тухель, который вызывал недовольство внутри клуба, подвергся еще более резкой критике со стороны Ули Хёнесса. Это было проявлением разочарования. Хёнесс не позволяет прощать грубое поведение, когда дело касается его "Байерна". Неофициальный центр управления "Байерном" все еще находится примерно в 50 километрах к югу от Мюнхена, на западном берегу озера Тегерн. Несмотря на отсутствие официальной сильной позиции, Хёнесс создал много шума в тренерском театре, даже временно приостановив перестройку состава. Он объявил решение совета директоров о том, что занятый спортивный директор Макс Эберл должен продать, прежде чем привести новых топ-игроков вместе с Жоао Палинья, Майклом Олисе и Хироки Ито.

Летом "Байерн" подвергся значительной перестройке в центре, что в последнее время было редкостью. Старые части отремонтированы - Йoshua Киммих, скорее всего, вернется в центр навсегда, и Томас Мюллер может бегать и прессинговать, как в расцвете сил - и добавлены дорогие внешние компоненты. Они должны обеспечить стареющему гиганту утерянную стабильность.

Легендарный Томас Мюллер и капитан Мануэль Нойер несутся навстречу концу своих блистательных карьер. Они уже завершили карьеру в национальной команде, и их клубные контракты истекают в конце сезона. Но пока полная мощность. Этот новый механизм должен толкать "Байерн" до предела - и за пределы "Байера". Их первый когда-либо чемпионат, который нарушил "вечную серию" Мюнхена, должен остаться единичным случаем и не навсегда изменить силовые динамики.

Только одно поражение для "Байера", но это горькая пилюля

"Байер" провел идеальный сезон в国内, не проиграв ни одного матча. К сожалению, их единственное поражение в любом официальном матче произошло в финале Лиги Европы против "Аталанты Бергамо" (0:3). В немецком футболе последней командой, обыгравшей "Байер", был "ВфЛ Bochum". Ключевую роль в этой победе сыграл ассистент и гол Кевина Стёгера, который затем перешел в "Боруссию Мёнхенгладбах" после трудной, но успешной борьбы за выживание. Теперь "Гладбах" является открытым противником "Байера" (20:30 по ЦЕТ, в прямом эфире на DAZN и ntv.de).

Победа "Гладбаха" определенно стала бы шокирующим результатом. Хотя "Гладбах" стремится улучшиться после неудачного сезона, остается вопрос, хватит ли у них сил обыграть "Байер". Команда Алонсо не забыла, как повернуть матчи в последнюю минуту, как узнал "Штутгарт" в Суперкубке ДФЛ. Несмотря на то, что они играли в меньшинстве, давление "Байера" только возросло, и их состав даже усилился летом. Алеикс Гарсия присоединился как желанный игрок Алонсо для центра, присоединившись к Гранту Хакка, Роберту Андриху и победителю чемпионата мира Эксекиэлю Паласио. 19-летний талант Жан-Клэр Тодибо вскоре может стать постоянным игроком в обороне. В атаке они добавили универсального игрока Марина Понграцича, дебют которого закончился досрочно из-за красной карточки.

В этом агрессивном матче Алонсо выпустил Флориана Вирца, Алехандро Гримальдо, Джерemie Фрмпонга и подходящего Патрика Шика, у которых должен быть захватывающий дуэль впереди с Виктором Бонифасом. С "Штутгартом" в меньшинстве, "Байер" был сжат и застигнут врасплох поздно, продемонстрировав впечатляющую игру. Хотя Алонсо не упоминал Мюнхен напрямую, он признал, что его состав стал еще сильнее.

Этот сезон в борьбе за титул не ограничивается двумя фаворитами. Несмотря на то, что казалось маловероятным, чтобы ВФБ Штутгарт повторил свой второй результат после потери ключевых игроков Серу Гюирасси, Вальдемара Антона и Хироки Ито, швабы по-прежнему будоражат поле своей смелой, агрессивной и устрашающей игрой. Однако центральный защитник высшего уровня мог бы укрепить их уже хорошо укомплектованный состав. Джефф Шабот, новый игрок из вылетевшего 1.FC Кёльна, теперь возглавляет защиту, но этого может оказаться недостаточно для длительных и напряженных соревнований. К счастью, Крис Фурих, высоко ценимый вингер, остался в команде, и фанатский любимец Дениз Ундав был подписан на постоянной основе. Несколько игроков из собственных рядов клуба, таких как Ангело Стиллер, также показали значительный прогресс, возможно, даже заслужив место в национальной команде после ухода Тони Крооса.

Дортмунд также пережил изменения. Тренер Эдин Терзич ушел после поражения в финале Лиги чемпионов, и его помощник Нури Шахин взял на себя руководство, приведя с собой несколько громких новобранцев. В частности, Никлас Суле присоединился к клубу. Несмотря на спорную репутацию в плане стабильности, Суле впечатлил своей честностью и физической формой, что обрадовало босса клуба Ханса-Йоахима Ватцека. Другие ключевые приобретения включают ветерана DFB Паскаля Гроса для усиления середины поля, ветерана DFB Вальдемара Антона для усиления защиты и перспективного игрока DFB Максимилиана Бейера для усиления атаки. Однако главный новый подписание Дортмунда, Серу Гюирасси, приходит с проблемами со здоровьем, которые оставят его вне игры на длительный период. С уходом популярного Никласа Фюллькруга, Себастьяна Халлера, все еще не находящего свою лучшую форму, и Йоссуфы Мукоко, якобы готового уйти, опции Дортмунда кажутся ограниченными, кроме Бейера.

От Дортмунда ожидают многого, несмотря на потерю Матса Хуммельса и Марко Ройса. Юлиан Брандт должен блистать на позиции "десятки", а таланты вроде Джейми Байнью-Гиттэнса и Юлиана Дюранвиля должны шагнуть вперед и закрепиться на национальном уровне.

Что касается РБ Лейпциг, вопрос остается открытым: станет ли этот сезон тем, когда они наконец завоюют свой первый чемпионат? Несмотря на уход Дани Ольмо в Барселону за приличную сумму, они находят утешение в том, что травмы ограничили его влияние. В то же время, талантливый юный норвежец Антонио Нуса и перспективный игрок DFB Ассан Уэдраого, купленные за 31 миллион евро, присоединились к команде. Новый голкипер Маартен Вандевордт также был подписан, чтобы стать потенциальным первым номером.

Их состав переполнен талантами и качеством. Кроме Ольмо, ни один ключевой игрок не ушел. Более того, с Лоисом Опендой и Бенджамином Сешко, возглавляющими атаку, они имеют смертоносную ударную силу с огромным потенциалом. Игроки вроде Кастелло Лукба, Мохамеда Симакана или Николаса Зейвальда имеют огромный потенциал роста. Команда также поддерживается опытными игроками вроде Вильи Орбана, Давида Раума, Бенджамина Хенриха, Ксавера Шлагера или Кристофа Баумгартнера. Но хватит ли этого для чемпионства? Покажет время. Однако первое крупное событие нового сезона должно принадлежать ФК Байерну и Томасу Мюллеру. Томас Мюллер готовится сыграть свою 709-ю официальную игру за Мюнхен, закрепив thus место как единственный рекордсмен чемпионов. Гонка (последняя?) за Томасом Мюллером и командой начинается.

Несмотря на неудачу, ФК Байерн все еще стремится восстановить контроль над силовыми отношениями в чемпионате в этом сезоне.

Цель ФК Байерна - обойти Байер Леверкузен и вернуть себе титул в чемпионате к концу сезона.

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