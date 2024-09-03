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Федеральные земли ГерманииНовостиРисование

Бавария еще не предложила сократить свои региональные железнодорожные перевозки.

Реализация Германии abolishedðjk вызвало снижение стоимости железнодорожных поездок. Тем не менее, источник финансирования операций и технического обслуживания инфраструктуры теперь является вопросом. Мнение свободного государства по этому вопросу ясно.

 and  Ksenia Johnson
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Баварийский министр транспорта Кристиан Бернрайтер выражает твердые ожидания в отношении Федерации.
Баварийский министр транспорта Кристиан Бернрайтер выражает твердые ожидания в отношении Федерации.

- Бавария еще не предложила сократить свои региональные железнодорожные перевозки.

Текущая ситуация такова, что Бавария не рассматривает вопрос об отмене региональных поездов, но «Германия-билет» ограничивает их гибкость. Критикуя коалиционное правительство, министр транспортаChristian Bernreiter (ХСС) заявляет: «Мы боролись за невероятно низкую цену билета, но забыли профинансировать сервис и инфраструктуру». Расходы на энергию и рабочую силу резко выросли, и Deutsche Bahn рассматривает необоснованное повышение тарифов на путь.

Bernreiter ожидает, что транспортные компании представят гораздо более дорогие предложения на тендерах. «В настоящий момент нет планов приостанавливать пассажирские железнодорожные перевозки в Баварии, но нам нужны существенные финансовые изменения и перераспределения», – отмечает министр. «Ни одно государство не может бесконечно выделять дополнительные средства, даже Бавария». Если федеральное правительство не будет регулярно выделять значительно больше средств, в конечном итоге придется урезать расходы.

Bernreiter считает, что транспортные компании могут представить более высокие предложения на тендерах из-за растущих расходов на энергию и рабочую силу. Для управления этими финансовыми проблемами Bernreiter предлагает: «Нам нужно рассмотреть возможность внесения существенных финансовых изменений и перераспределения, что может включать пересмотр наших инвестиций в такие области, как покраска и техническое обслуживание железнодорожной инфраструктуры».

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