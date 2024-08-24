- Бавария еще больше подталкивается после встречи Леверкузен-Дусель.

Победа Байера в Бундеслиге взбодрила Баварию перед грядущей борьбой за титул. "У них снова есть удача на своей стороне", - заметил спортивный директор Макс Эберл после победы Байера в последней минуте со счетом 3:2 над Мёнхенгладбахом.

Винсент Компани планирует бросить вызов доминированию Байера в своем дебютном матче в Бундеслиге в качестве тренера Мюнхена в воскресенье (15:30 по DAZN). "Нам нужно продемонстрировать свою решимость в этой первой игре", - сказал 38-летний бельгиец. "Надеюсь, мы сможем это сделать!"

Стратегия Компани: Чемпиону нужны 90 очков

С несокрушимой уверенностью Компани вступает в борьбу за титул против Байера: "Мы хотим быть конкурентами". Он ожидает, что набрать около 90 очков после 34 игр будет необходимо, чтобы выиграть титул, как Байер набрал этот счет в прошлом сезоне. В отличие от этого, Бавария заняла только третье место с 72 очками.

"В течение последних одиннадцати лет Бавария Мюнхен была безоговорочным фаворитом на победу в чемпионате", - отметил Эберл. На этот раз, однако, роль явного фаворита не так очевидна, но Байер определенно в борьбе. "Мы хотим убедиться, что путь к чемпионату пролегает прямо через Баварию Мюнхен", - добавил Эберл.

Компани ожидает "трудную гостевую игру против сильной команды" в Вольфсбурге. Кроме долгосрочных травм, таких как Хироки Ито и Йосип Станич, все остальные игроки находятся в отличной форме. Решение о том, будут ли новые подписания Майкл Олисе и Жоао Палинья в стартовом составе, остается за Компани. Тем не менее, особенно в его дебютном сезоне в качестве тренера Баварии, цель состоит в том, чтобы "быстро сформировать сильный стартовый состав". Компани "не волнуется" из-за своего дебюта в Бундеслиге, а вместо этого "с нетерпением ждет его".

Несмотря на то, что недавняя победа Байера взбодрила Баварию перед борьбой за титул, Винсент Компани настроен бросить вызов их доминированию в своем дебютном матче в Бундеслиге в качестве тренера. Он считает, что набрать около 90 очков, как Байер в прошлом сезоне, будет критически важно для победы Баварии в чемпионате.

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