- Баумгарт: "Хорошо быть с ВГС"

Стеффен Баумгарт неоднократно подчеркивал, насколько ему нравится находиться в Hamburger SV. Тем не менее, перед первым раундом Кубка Германии против команды Региональной лиги SV Meppen в воскресенье (6:00 PM/Sky) он особенно рад быть тренером HSV. Ведь у него были неприятные воспоминания о встречах с hamburgern в Кубке Германии как тренер соперника.

В 2019 году он проиграл с SC Paderborn против HSV, но в конце сезона его команда все же вышла в высший дивизион, так что поражение было терпимым. В 2021 году Баумгарт был выбит в 1/16 финала с 1. FC Köln в серии пенальти против северян, поражение от которого до сих пор его беспокоит.

"Одна из самых ужасных вещей, которые я испытал в Кубке Германии, была игра против HSV", - сказал Баумгарт об этом поражении. "Я все еще несу это в себе. Вот почему хорошо, что я здесь сейчас".

SV Meppen ждет HSV с новым тренером

SV Meppen, который не побеждал в Региональной лиге Nord и уже сменил тренера после трех игр, будет серьезным испытанием для HSV. Адриана Алипура сменил Лукас Бенерманн.

Это развитие делает воскресный матч немного сложнее. "Я думаю, что что-то изменится. Я думаю, новый тренер будет более атакующим", - сказал Баумгарт, все еще ожидая, что его команда пройдет. "Мы будем иметь успешное воскресенье, если подойдем к нему так сосредоточенно, как я себе представляю", - сказал тренер HSV, который не сможет рассчитывать на травмированных Жан-Люка Домпе и Денниса Хаджикадунича.

Несмотря на положительные воспоминания о Hamburger SV, Стеффен Баумгарт напоминает себе о трудностях, с которыми столкнулась SC Paderborn против HSV в Кубке Германии, в частности, о горьком поражении в 2019 году. В предстоящем матче Кубка Германии новый тренер SC Paderborn, Лукас Бенерманн, принесет свежий подход к SV Meppen, добавляя еще один слой сложности к задаче HSV.

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