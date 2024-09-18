Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовости

Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете.

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут
Известный журналист Адриан Войноваровски покидает ESPN и станет менеджером мужской баскетбольной...
Известный журналист Адриан Войноваровски покидает ESPN и станет менеджером мужской баскетбольной команды в Университете св. Бонавентуры.

Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете.

Войнарowski уходит из журналистики, чтобы занять должность генерального менеджера мужской баскетбольной команды своего бывшего университета, Св. Бонавентуры, как он объявил.

"Тридцать семь лет назад газета The Hartford Courant предоставила мне мою первую подпись, и я никогда не терял азарта от этого всего. Эта профессия оказала значительное влияние на мою жизнь, но я принял решение уйти из ESPN и мира новостей", - поделился Войнарowski в социальных сетях. "Я понимаю время и усилия, затрачиваемые на эту роль, но больше не чувствую желания вкладываться в нее.

Время - ценный ресурс, и я хочу потратить его на вещи, которые имеют для меня большее личное значение. Я глубоко благодарен многочисленным наставникам, коллегам, героям и историям, которые обогатили мою жизнь, а также преданности и щедрости моих читателей и зрителей".

Руководитель ESPN Джимми Питаро похвалил достижения Войнарowski за время его работы.

"Мне посчастливилось работать с Вой и восхищаться им с нашего сотрудничества в 2007 году в Yahoo!. Его страсть и преданность безупречны, а его исключительный талант и бесстрашие выделяют его в отрасли. Он поднял планку в ESPN, и преданность, которую он проявил к ремеслу и фанатам, легендарна", - сказал Питаро в пресс-релизе. "Хотя мы будем скучать по его ежедневным вкладам, мы полностью понимаем его мотивацию к поиску более сбалансированного образа жизни".

"Мы желаем ему успеха в следующем этапе и благодарны за его коллективную благодарность и поддержку".

Войнарowski присоединился к ESPN в 2017 году в качестве старшего инсайдера NBA, после почти десяти лет работы в Yahoo Sports. Он также работал в The Record of NJ, The Fresno Bee и The Waterbury (Conn.) Republican-American.

"После того, как я покрывал многочисленные команды на протяжении многих лет, я возвращаюсь к своей собственной", - добавил он.

В качестве советника тренерского штаба Св. Бонавентуры distinguished журналист будет способствовать изучению возможностей имени, образа и подобия (NIL), навигации в портале переводов, сбору средств и вербовке, а также другим обязанностям.

"Я горжусь и благодарен за возможность внести вклад в Св. Бонавентуру, тренера Марка Шмидта и нашу исключительную мужскую баскетбольную команду АТЛ-10", - сказал Войнарowski. "В меняющемся ландшафте студенческого спорта я взволнован тем, чтобы ассоциироваться с чемпионатной программой, предлагающей высокий уровень баскетбола, обширную телевизионную экспозицию, профессиональную подготовку и возможности NIL, а также уютную, интимную академическую среду".

Св. Бонавентура завершила прошлый сезон со статистикой 20-13 в общем зачете и 9-9 в конференции АТЛ-10.

Войнарowski, который окончил институт в 1991 году, был назван Алumnus года в 2019 году и был включен в стену выдающихся выпускников Russell Jandoli School.

Фormalное представление Войнарowski состоится в среду, 20 апреля, в 16:00 по восточному времени.

"Во время своей работы в ESPN Войнарowski неоднократно демонстрировал свою страсть к спорту, часто сообщая о сенсационных новостях в мире NBA".

"Несмотря на свою новую роль генерального менеджера мужской баскетбольной команды, Войнарowski остается тесно связанным с миром спорта, надеясь применить свой опыт для успеха команды".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.
Спорт

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер. Новым главным тренером АС Roma стал хорватский специалист Иван Юрич, всего через несколько часов после увольнения легендарного Даниэле Де Росси. Об этом официально объявил совет директоров клуба поздно вечером. Ранее Юрич тренировал «Торино» до конца летнего сезона. 49-летний Юрич подписал контракт с владельцем клуба

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В 2026 году в Портленде, штат Орегон, вновь появится новая команда.
Спорт

В 2026 году в Портленде, штат Орегон, вновь появится новая команда.

Лига WNBA вернётся в Портленд, штат Орегон, начиная с 2026 года, когда в лигу войдёт новая команда, ставшая её 15-м членом, как было объявлено в среду.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Известный итальянский футболист Salvatore "Тото" Шиллачи, заработавший популярность в матче команд...
Спорт

"Празднование его влияния: сердечные данья итальянской футбольной иконе Тото Шиллаки после его смерти в 59 лет"

"Празднование его влияния: сердечные данья итальянской футбольной иконе Тото Шиллаки после его смерти в 59 лет" Согласно Associated Press, Шиллачи был госпитализирован в больницу Палаermo для лечения рака толстой кишки и скончался в среду утром после 11-дневного пребывания в больнице. Итальянский футболист, который привел Италию к третьему месту

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.
Спорт

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер. Новым главным тренером АС Roma стал хорватский специалист Иван Юрич, всего через несколько часов после увольнения легендарного Даниэле Де Росси. Об этом официально объявил совет директоров клуба поздно вечером. Ранее Юрич тренировал «Торино» до конца летнего сезона. 49-летний Юрич подписал контракт с владельцем клуба

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.
Политика

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера. В то же время, одновременное взрывание множества пейджеров в Ливане, по наблюдениям специалистов, служит демонстрацией мощи Израиля, хотя правительство Иерусалима не взяло на себя публичную ответственность. Этот инцидент является унизительным для "Хезболлы", так как он раскрывает уязвимости в безопасности организации. Известная своей

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Свидетели оказали первоначальную помощь человеку после авиационной атаки на Харьков примерно в...
Политика

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования.

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования. 10:30 Национальная гвардия Украины может ежедневно развернуть до десяти разведывательных дронов По словам бригадного генерала Вадима Гладкова, озвученным на сайте "Укринформ", батальон Национальной гвардии Украины может использовать до десяти разведывательных дронов в день. Интересно, что

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Мелания Трамп, бывшая первая леди, выступает на Национальном съезде Республиканской партии в...
Политика

Мелания Трамп выражает гордость за свои прошлые начинания в качестве модели, специально ссылаясь на ее обнаженные фотосессии.

Мелания Трамп, бывшая первая леди, поделилась свежим видео в социальных сетях во вторник, оправдывая свои прошлые работы в качестве модели в обнаженном виде, в то же время рекламируя свой последний труд.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно