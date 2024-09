Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете.

Войнарowski уходит из журналистики, чтобы занять должность генерального менеджера мужской баскетбольной команды своего бывшего университета, Св. Бонавентуры, как он объявил.

"Тридцать семь лет назад газета The Hartford Courant предоставила мне мою первую подпись, и я никогда не терял азарта от этого всего. Эта профессия оказала значительное влияние на мою жизнь, но я принял решение уйти из ESPN и мира новостей", - поделился Войнарowski в социальных сетях. "Я понимаю время и усилия, затрачиваемые на эту роль, но больше не чувствую желания вкладываться в нее.

Время - ценный ресурс, и я хочу потратить его на вещи, которые имеют для меня большее личное значение. Я глубоко благодарен многочисленным наставникам, коллегам, героям и историям, которые обогатили мою жизнь, а также преданности и щедрости моих читателей и зрителей".

Руководитель ESPN Джимми Питаро похвалил достижения Войнарowski за время его работы.

"Мне посчастливилось работать с Вой и восхищаться им с нашего сотрудничества в 2007 году в Yahoo!. Его страсть и преданность безупречны, а его исключительный талант и бесстрашие выделяют его в отрасли. Он поднял планку в ESPN, и преданность, которую он проявил к ремеслу и фанатам, легендарна", - сказал Питаро в пресс-релизе. "Хотя мы будем скучать по его ежедневным вкладам, мы полностью понимаем его мотивацию к поиску более сбалансированного образа жизни".

"Мы желаем ему успеха в следующем этапе и благодарны за его коллективную благодарность и поддержку".

Войнарowski присоединился к ESPN в 2017 году в качестве старшего инсайдера NBA, после почти десяти лет работы в Yahoo Sports. Он также работал в The Record of NJ, The Fresno Bee и The Waterbury (Conn.) Republican-American.

"После того, как я покрывал многочисленные команды на протяжении многих лет, я возвращаюсь к своей собственной", - добавил он.

В качестве советника тренерского штаба Св. Бонавентуры distinguished журналист будет способствовать изучению возможностей имени, образа и подобия (NIL), навигации в портале переводов, сбору средств и вербовке, а также другим обязанностям.

"Я горжусь и благодарен за возможность внести вклад в Св. Бонавентуру, тренера Марка Шмидта и нашу исключительную мужскую баскетбольную команду АТЛ-10", - сказал Войнарowski. "В меняющемся ландшафте студенческого спорта я взволнован тем, чтобы ассоциироваться с чемпионатной программой, предлагающей высокий уровень баскетбола, обширную телевизионную экспозицию, профессиональную подготовку и возможности NIL, а также уютную, интимную академическую среду".

Св. Бонавентура завершила прошлый сезон со статистикой 20-13 в общем зачете и 9-9 в конференции АТЛ-10.

Войнарowski, который окончил институт в 1991 году, был назван Алumnus года в 2019 году и был включен в стену выдающихся выпускников Russell Jandoli School.

Фormalное представление Войнарowski состоится в среду, 20 апреля, в 16:00 по восточному времени.

"Во время своей работы в ESPN Войнарowski неоднократно демонстрировал свою страсть к спорту, часто сообщая о сенсационных новостях в мире NBA".

"Несмотря на свою новую роль генерального менеджера мужской баскетбольной команды, Войнарowski остается тесно связанным с миром спорта, надеясь применить свой опыт для успеха команды".

Читайте также: