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Федеральные земли ГерманииНовостиФК "Бавария"

Баскетболисты "Баварии" привезли чемпиона мира Войгтмана

 and  Michael Bootcampf
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- Баскетболисты "Баварии" привезли чемпиона мира Войгтмана

Баскетбольный чемпион мира Йоханнес Войгтманн присоединился к немецким чемпионам Мюнхенской "Баварии". 31-летний Войгтманн переходит из итальянского гранда "Олимпия Милан" и подписал контракт до 2027 года, как объявил мюнхенский клуб.

Для центрового это также означает воссоединение с новым тренером "Баварии" Гордоном Гербертом, под руководством которого Войгтманн сенсационно выиграл чемпионат мира со сборной Германии в 2023 году.

На Олимпийских играх в Париже Войгтманн и сборная Германии упустили бронзу после поражения от Сербии и заняли четвертое место. Для главного тренера Герберта это был последний турнир на посту главного тренера сборной. Его преемника представят в четверг.

Генеральный менеджер Песич: Войгтманн - лидер

"С Йоханнесом Войгтманном мы получаем игрока международного уровня", - сказал генеральный менеджер "Баварии" Марко Песич. Коренной Тюрингец также является лидером.

В последний раз Войгтманн играл в Бундеслиге в 2016 году за "Франкфурт Скайлайнерс". После остановок в испанском клубе "Барселона" и в России в ЦСКА он переехал в Италию. "Я очень рад быть в Мюнхене и вернуться в Германию и Бундеслигу после многих лет за границей", - сказал Войгтманн.

Возвращение Войгтманна в Германию означает присоединение к баскетбольной команде Мюнхенской "Баварии", той же команде, где он ранее выиграл чемпионат мира под руководством тренера Гордона Герберта. Генеральный менеджер "Баварии" Марко Песич рад получить лидера в лице Войгтманна, как он описал: "С Йоханнесом Войгтманном мы получаем игрока международного уровня".

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