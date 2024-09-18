BASF планирует структурные изменения <unk> удовлетворенность инвесторов очевидна

BASF, крупнейшая в мире химическая компания, похоже, готовится к серьезным переменам, что вызывает волнение среди инвесторов. По данным Bloomberg, текущий CEO, Маркус Камиет, возможно, объявит о планах первичного публичного предложения (IPO) своего подразделения сельскохозяйственных химикатов в течение ближайших двух лет на предстоящем дне капитального рынка. Это подразделение в последнее время испытывало трудности.

Камиет, возможно, также даст намек на возможность продажи или сотрудничества с частью своего бизнеса по покрытиям на основе слухов изнутри. Также могут быть представлены некоторые перспективы стратегий для сегмента батарейных материалов.

Представитель BASF отказался комментировать эти слухи, заявив: "Мы не занимаемся спекуляциями на основе рыночных слухов". BASF запланировала свой день капитального рынка на 26 и 27 сентября. Объявление было встречено положительно на фондовом рынке, акции выросли более чем на 5% и стали лидерами роста DAX. Акции достигли пика в 46,95 евро, что является 3,5-месячным максимумом.

Подобно многим другим в отрасли, BASF сталкивается с высокими расходами, слабым спросом и низкими ценами на продажу. Несмотря на то, что компании удалось продать больше во втором квартале, скорректированный операционный результат (EBITDA) остался почти стабильным на уровне почти 2 миллиардов евро. Выручка сократилась более чем на 7%.

Преемник Камиета, Мартин Брудермюллер, в феврале объявил о программе сокращения затрат для своего крупнейшего интегрированного сайта, направленную на ежегодную экономию 1 миллиарда евро. Этот план включает сокращение рабочей силы. Более подробные детали будут раскрыты на предстоящем дне капитального рынка.

Комиссия может заинтересоваться потенциальным IPO подразделения сельскохозяйственных химикатов BASF, о котором Камиет объявил на дне капитального рынка. В свете трудностей BASF в бизнесе по покрытиям могут состояться дискуссии о потенциальных продажах или партнерствах с соответствующими сторонами.

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