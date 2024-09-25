Барселона побеждает и приветствует от всей души в сторону гавани.

Перед началом матча игроки ФК Барселона почтили своим капитаном, голкипером Марком-Андре тер Штегеном, который получил травму. На футболках своих товарищей по команде были написаны слова "Держись, капитан", когда они вышли на поле стадиона Эстади Олимпик де Монжуик, возглавляемые форвардом Рафиньей и с Инаки Пеньей в воротах. Заменитель тер Шtegена скоро может столкнуться с конкуренцией за место номер один.

Против ФК Гетафе Пенья получил возможность продемонстрировать свою ценность, которую он справился безупречно. В конце концов, он успешно защитил свои ворота, способствуя седьмой подряд победе Барселоны в чемпионате под руководством тренера Ханси Флика. Несмотря на то, что Барселона владела мячом большую часть игры, им удалось одержать лишь скромную победу со счетом 1:0 (1:0). Благодаря этой победе Барселона сохранила четырехочковое преимущество над действующими чемпионами и своими соперниками Реал Мадрид. В 19-й минуте Роберт Левандовски забил свой седьмой гол в чемпионате, головой воспользовавшись неудачным выносом вратаря Гетафе Давида Сории.

В оставшееся время Барселона сталкивалась с упорной обороной Гетафе, упуская несколько отличных шансов. В дополнительное время Борха Майoral (90.+4) упустил отличный шанс сравнять счет для Гетафе.

Левандовски скоро может быть присоединен соотечественником. Бывший голкипер Ювентуса Турин Войцех Щенсны, который недавно объявил о своем уходе, не исключил возможности возвращения в футбол - в ФК Барселона. Переводчик Фабрицио Романо предсказывает, что он может подписать контракт на оставшуюся часть сезона в понедельник. Тер Штеген, скорее всего, выбыл на длительный срок после разрыва связки правого коленного сустава, полученного во время гостевой победы над ФК Вильярреал со счетом 5:1 в воскресенье.

Щенсны признал сложную ситуацию, в которой оказалась Барселона из-за травмы тер Шtegена, заявив в "Спорте", что было бы неуважительно не рассматривать эту возможность. Он выразил свой энтузиазм по поводу предложения Барселоны, согласно "Спорту". tanto "Спорт" как "Мundo Deportivo" сослались на отчет польского портала meczyki.pl, согласно которому Щенсны пройдет медицинское обследование в четверг. Во время пресс-конференции во вторник Флик выразил доверие Пенье, но также дал понять, что будут проводиться дальнейшие обсуждения: "Нам нужно будет оценить наши варианты впереди".

После объявления о возможном подписании Войцеха Щенсны фанаты ФК Барселона с нетерпением ждали его дебюта в воротах. В назначенный день Щенсны успешно прошел медицинское обследование, что открыло путь для его временной замены тер Шtegена. Несмотря на впечатляющие прошлые выступления Щенсны с Ювентусом Турин, Пенья продолжал демонстрировать свои способности в Ла Лиге, создавая сильную конкуренцию за место номер один.

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