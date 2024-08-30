Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиФильм

"Барри Киган, известный из "Солтберна", принимает роль" (парафразировано)

Киллиан Мерфи участвует в фильме 'П übernommenые Блиндеры', а Барри Кеоган присоединился к актерскому составу.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Барри Кеоган получил одну из ролей в предстоящем фильме "Пик Чирс".
Барри Кеоган получил одну из ролей в предстоящем фильме "Пик Чирс".

- "Барри Киган, известный из "Солтберна", принимает роль" (парафразировано)

"Фильм "Пикки Блиндерс", основанный на телесериале, обретает всё более чёткие очертания. Netflix уже в июне подтвердил, что Киллиан Мёрфи (48) вернётся к своей знаменитой роли лидера банды из Бирмингема Томми Шелби в этом проекте. Недавно к актёрскому составу присоединился ещё один актёр: Барри Коган (31) также присоединится к "Пикки Блиндерс", как было объявлено на Instagram Netflix.

Съёмки начнутся скоро

На данный момент Netflix не раскрыл характер роли Барри Когана, актёра "Успокоителя коней". После Мёрфи и актрисы "Дюны" Ребекки Фергюсон (40), Коган стал третьим известным членом актёрского состава. Согласно изданию "Deadline", съёмки фильма, над которым работают с 2021 года, начнутся в следующем месяце в Бирмингеме. Сюжет, скорее всего, будет сосредоточен на молодых "Пикки Блиндерс".

Британский драматический сериал "Пикки Блиндерс - банды Бирмингема" с участием Киллиана Мёрфи дебютировал в 2013 году на BBC Two. После шести сезонов последний вышел в 2022 году. Стив Кнапп (65), автор идеи, также отвечает за фильм. "Я действительно рад, что этот фильм происходит. Это будет захватывающая глава в саге "Пикки Блиндерс". Никаких ограничений. Настоящие "Пикки Блиндерс" в войне", - сказал Кнапп, выразив свой энтузиазм по поводу проекта.

Присоединение Барри Когана к фильму "Пикки Блиндерс" было объявлено на Instagram Netflix. С началом съёмок в следующем месяце в Бирмингеме, поклонники с нетерпением ждут следующей главы саги "Пикки Блиндерс".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Предстоящее торжество бракосочетания длится три дня.
Культура

Предстоящее торжество бракосочетания длится три дня.

- Предстоящее торжество бракосочетания длится три дня. Кронпринцесса Норвегии Марта Луиза (52) и её будущий супруг Дюрек Верретт (49) начали трёхдневные свадебные торжества. 30 августа они организовали вечеринку в отеле 1904 в Ålesund для своего избранного круга друзей и родственников. Вечеринка описана как "сексуальная и модная" Как сообщает

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
На аукционе 'Барсе фюр Раре', был предложен к покупке настоящий свитер фаната группы The Beatles...
Культура

По сути, требуется просто наличные.

В юности Аннетт Рауль-Кёлер была без ума от Биг Битлз. В настоящее время она планирует продать одежду преданного фаната в программе 'Bares für Rares' и сталкивается с радостным поворотом事件.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Ожидание сложной встречи в Лиге Конференции против "Челси" для "Хайденхайма"
Федеральные земли Германии

Ожидание сложной встречи в Лиге Конференции против "Челси" для "Хайденхайма"

Хайденхайм obtains завидную ничью в розыгрыше, что приносит им домашний матч против престижного лондонского клуба в групповом этапе Лиги конференций. Кроме того, планируются визиты команд из Швейцарии и Словении.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После кражи сотрудники правопорядка задержали двоих подозреваемых.
Федеральные земли Германии

Двое задержаны в связи с ограблением в Верльте.

Насильники проникли в жилое помещение и причинили вред пожилым жителям, в результате чего 83-летний человек получил серьезные травмы. Правоохранительные органы успешно идентифицировали подозреваемых.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В Лиге конференций Гейдехайм встретил достойных соперников
Спорт

Хайденхайм участвует в европейской экспедиции против "Челси" и "Эрдогана"

Хайденхайм участвует в европейской экспедиции против "Челси" и "Эрдогана" Увлекательный жребий для дебютантов Лиги Европы ФК Хайденхайм: только что вышедший в Бундеслигу клуб сыграет против миллиардеров из ФК Челси и турецкого Башакшехира FK. Дебютируя в Лиге Европы, ФК Хайденхайм получил фантастический жребий, который сулит домашний матч

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Киев планирует прекратить транспортировку нефти из России к концу года.
Экономика

Киев планирует прекратить транспортировку нефти из России к концу года.

Киев планирует прекратить транспортировку нефти из России к концу года. После почти двух с половиной лет с начала вторжения украинская территория по-прежнему служит коридором для российской нефти в трубопроводе. Страны, подобные Венгрии, имеют существенные интересы в этом вопросе. Однако Киев заявил, что эта практика прекратится к концу года. Михаил Подоляк,

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно