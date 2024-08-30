- "Барри Киган, известный из "Солтберна", принимает роль" (парафразировано)

"Фильм "Пикки Блиндерс", основанный на телесериале, обретает всё более чёткие очертания. Netflix уже в июне подтвердил, что Киллиан Мёрфи (48) вернётся к своей знаменитой роли лидера банды из Бирмингема Томми Шелби в этом проекте. Недавно к актёрскому составу присоединился ещё один актёр: Барри Коган (31) также присоединится к "Пикки Блиндерс", как было объявлено на Instagram Netflix.

Съёмки начнутся скоро

На данный момент Netflix не раскрыл характер роли Барри Когана, актёра "Успокоителя коней". После Мёрфи и актрисы "Дюны" Ребекки Фергюсон (40), Коган стал третьим известным членом актёрского состава. Согласно изданию "Deadline", съёмки фильма, над которым работают с 2021 года, начнутся в следующем месяце в Бирмингеме. Сюжет, скорее всего, будет сосредоточен на молодых "Пикки Блиндерс".

Британский драматический сериал "Пикки Блиндерс - банды Бирмингема" с участием Киллиана Мёрфи дебютировал в 2013 году на BBC Two. После шести сезонов последний вышел в 2022 году. Стив Кнапп (65), автор идеи, также отвечает за фильм. "Я действительно рад, что этот фильм происходит. Это будет захватывающая глава в саге "Пикки Блиндерс". Никаких ограничений. Настоящие "Пикки Блиндерс" в войне", - сказал Кнапп, выразив свой энтузиазм по поводу проекта.

Присоединение Барри Когана к фильму "Пикки Блиндерс" было объявлено на Instagram Netflix. С началом съёмок в следующем месяце в Бирмингеме, поклонники с нетерпением ждут следующей главы саги "Пикки Блиндерс".

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