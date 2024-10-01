Барбра Стрейзанд вспоминает, как она нашла Криса Кристофферсона привлекательным.

На своей Instagram, Стрейзанд вспоминала о совместном времени, проведенном с Кристоферсоном.

"Первый раз, когда я видела, как Крис выступает живьем в клубе Troubadour в Л.А., я поняла, что он исключительный. Босой с гитарой, он идеально подходил для проекта, над которым я работала, и в итоге стал 'Звездой родилась'. "

Версия 1976 года этой истории, рассказывающая о восходящей певице, влюбляющейся в рок-звезду, была высоко оценена критиками и имела успех в прокате. Песня из фильма "Вечнозеленое", исполненная Стрейзанд и Кристоферсоном, получила премию "Оскар" за лучшую оригинальную песню.

"Во время моего шоу в 2019 году в лондонскомHyde Park я пригласила Криса на сцену, чтобы исполнить наш другой дуэт из 'Звезды родилась', 'Затерянный внутри тебя'. Он был таким же захватывающим, как всегда, оставив публику аплодировать. Было приятно видеть, как он получает заслуженную любовь и признание", - поделилась Стрейзанд.

Другие примечательные сотрудничества Кристоферсона в музыкальной индустрии включают в себя двойной альбом 1982 года "Выигрышная рука", созданный с участием Уилли Нельсона, Долли Партон и Бренды Ли, а также выступления с Нельсоном, Джонни Кэшем и Уэйлоном Дженнингсом в составе Highwaymen.

Стрейзанд закончила свой пост сообщением, адресованным семье Кристоферсона.

"Мои мысли с женой Криса, Лизой, которую я знаю как его неуклонную поддержку".

Музыкальная индустрия обогатилась сотрудничеством Стрейзанд и Кристоферсона, таким как их версия "Вечнозеленого", выигравшая премию "Оскар". После их успешного дуэта вHyde Park Стрейзанд похвалила захватывающее выступление Кристоферсона, указывая на то, что его талант продолжает радовать публику.

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