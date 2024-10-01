Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиРазвлечения

Барбра Стрейзанд вспоминает, как она нашла Криса Кристофферсона привлекательным.

Барбра Стрейзанд почтила память своего коллеги по фильму "Превых э 회복애тся" Криса Кристофферсона, скончавшегося в возрасте 82 лет на выходных.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Барбра Стрейзанд и Крис Кристоффесон посетили предварительный просмотр фильма "Звезда рождена" 23...
Барбра Стрейзанд и Крис Кристоффесон посетили предварительный просмотр фильма "Звезда рождена" 23 декабря 1976 года

Барбра Стрейзанд вспоминает, как она нашла Криса Кристофферсона привлекательным.

На своей Instagram, Стрейзанд вспоминала о совместном времени, проведенном с Кристоферсоном.

"Первый раз, когда я видела, как Крис выступает живьем в клубе Troubadour в Л.А., я поняла, что он исключительный. Босой с гитарой, он идеально подходил для проекта, над которым я работала, и в итоге стал 'Звездой родилась'. "

Версия 1976 года этой истории, рассказывающая о восходящей певице, влюбляющейся в рок-звезду, была высоко оценена критиками и имела успех в прокате. Песня из фильма "Вечнозеленое", исполненная Стрейзанд и Кристоферсоном, получила премию "Оскар" за лучшую оригинальную песню.

"Во время моего шоу в 2019 году в лондонскомHyde Park я пригласила Криса на сцену, чтобы исполнить наш другой дуэт из 'Звезды родилась', 'Затерянный внутри тебя'. Он был таким же захватывающим, как всегда, оставив публику аплодировать. Было приятно видеть, как он получает заслуженную любовь и признание", - поделилась Стрейзанд.

Другие примечательные сотрудничества Кристоферсона в музыкальной индустрии включают в себя двойной альбом 1982 года "Выигрышная рука", созданный с участием Уилли Нельсона, Долли Партон и Бренды Ли, а также выступления с Нельсоном, Джонни Кэшем и Уэйлоном Дженнингсом в составе Highwaymen.

Стрейзанд закончила свой пост сообщением, адресованным семье Кристоферсона.

"Мои мысли с женой Криса, Лизой, которую я знаю как его неуклонную поддержку".

Музыкальная индустрия обогатилась сотрудничеством Стрейзанд и Кристоферсона, таким как их версия "Вечнозеленого", выигравшая премию "Оскар". После их успешного дуэта вHyde Park Стрейзанд похвалила захватывающее выступление Кристоферсона, указывая на то, что его талант продолжает радовать публику.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Премия за выдающуюся культурную личность присуждена Джулии Робертс
Общество

Премия за выдающуюся культурную личность присуждена Джулии Робертс

Премия за выдающуюся культурную личность присуждена Джулии Робертс Джулия Робертс получит престижную почетную премию «Сезар». Ее выдающиеся актерские таланты заслужили это признание. Джулия Робертс получит значительную честь. Как сообщается на официальном сайте предстоящей 50-й церемонии вручения наград «Сезар», Робертс получит почетный «Сезар» - «Сезар д'Ор» - 28 февраля

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Победоносный стрелок в царстве Рста больше не увидит дневного света.
Общество

Победоносный стрелок в царстве Рста больше не увидит дневного света.

Победоносный стрелок в царстве Рста больше не увидит дневного света. Ханна Гутиеррес- Рид, ответственная за оружие на съемочной площадке фильма "Руст", где произошла смертельная стрельба, продолжит отбывать свой срок в тюрьме. Ее ходатайство об условно-досрочном освобождении было отклонено судьей Мэри Марлоу Соммер. Кроме того, ей не было предоставлено

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Билл Каулиц нашел удовлетворение?
Общество

Билл Каулиц нашел удовлетворение?

Билл Каулиц нашел удовлетворение? Привет, народ! Присоединяйтесь к нам в этом выпуске "Дитт & Датт & Дитрих", который для вас подготовили Верена и Аксель. У них есть сногсшибательные сплетни для вас! Главный герой этого выпуска - Билл Каулитц, вокалист Tokio Hotel, который снова всех удивил. Во время Октоберфеста

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Вокалист Coldplay объявляет о распаде группы, но включает в себя значительный квалификатор.
Общество

Вокалист Coldplay объявляет о распаде группы, но включает в себя значительный квалификатор.

Вокалист Coldplay объявляет о распаде группы, но включает в себя значительный квалификатор. Колдплэй, один из крупнейших имен в музыкальной индустрии с множеством проданных альбомов и аншлагах на стадионах, имеет легендарного вокалиста Криса Мартина, который намекнул на скорый распад группы. В интервью новозеландскому радиоведущему Зейну Лоу на Apple Music 1 Мартин

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".
Спорт

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария". Когда-то Астон Вилла унизила Байерн, они только начинали свой путь. Сейчас команда Премьер-лиги полна звезд. Нынешний тренер Байерна, Винсент Компани, уже испытал это на себе. Но на этот раз все должно быть по-другому. Компани и его товарищи по

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Неизвестный немецкий футбольный титан
Спорт

Неизвестный немецкий футбольный титан

Неизвестный немецкий футбольный титан Кто такой Николас Кунь, спросите вы? Отличный вопрос, учитывая, что этот вторник вечером в Лиге чемпионов может дать нам ответ. Он выйдет на поле за «Селтик» Глазго, чтобы встретиться с «Боруссией» Дортмунд. И, черт возьми, он уже успел покорить сердца шотландцев, заработав себе репутацию топ-talenta. Кунь

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении
Панорама

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении Неделю спустя после смертельного инцидента в центре Мюнхена, в результате которого 57-летний мужчина получил тяжёлые травмы и смертельные ранения головы, власти подтвердили задержание главного подозреваемого. Об этом было объявлено рано утром, с обещанием предоставить больше информации позже. Расследование продолжается с акцентом на

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно