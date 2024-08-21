Седи и Барбара ведут разные церемонии вручения наград

- Барбара Шоннебергер возглавляет мероприятие.

24 сентября Шари Ривз возглавит церемонию "Ночь творцов", где будут отмечены люди, добившиеся успехов в творческих областях, часто работающие за кулисами. Ривз подчеркивает: "Признание для всех замечательных коллег, чьи новаторские идеи и трудолюбие способствуют созданию фантастических шоу, фильмов и документальных фильмов".

На следующий день, 25 сентября, Барбара Седи в седьмой раз проведет грандиозное телешоу. Здесь, помимо номинаций за мастерство, будут вручены приз за продвижение и почетная награда. В этом году трансляцию гала-концерта будет вести ARD. "Немецкая телевизионная премия отмечает 25-летие, и мне выпала честь быть частью этого роскошного праздника лучшего в нашей индустрии в течение нескольких лет, сначала как судья за кулисами, а затем и на сцене, перед камерой", - заявила Седи в заявлении. "Конечно, я буду там на юбилей".

Кто составит жюри?

Седи впервые провела телевизионную премию в 2016 году и каждый год до 2022 года. В прошлом году церемонию вручения премии возглавляло Sat.1, и лауреатов награждали, а не был постоянный ведущий.

Управление Немецкой телевизионной премией меняется ежегодно. Его поддерживают ARD, ZDF, RTL, Sat.1 и Deutsche Telekom. Начиная с 2023 года, к церемонии присоединились стриминговые сервисы Disney+, Netflix и Prime Video. Независимое жюри этого года состоит из актрисы Валерии Зиберт (49 лет), новостного ведущего ZDF Яны Павельски (43 года), ведущего "Знание делает А!" Шари Ривз (55 лет) и актрисы Коллин Вульф-Фернандес (42 года).

Седи отметила, что в этом году, когда Немецкая телевизионная премия отмечает 25-летие, трансляцию будет вести ARD. В прошлом управление Немецкой телевизионной премией включало стриминговые сервисы, такие как Disney+, Netflix и Prime Video, начиная с 2023 года.

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