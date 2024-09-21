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Барбара раскрывает свой последний любопытный интерес

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Новоиспеченная поклонница: Барбара Беккер
Новоиспеченная поклонница: Барбара Беккер

Барбара раскрывает свой последний любопытный интерес

Борис Беккер снова женится, на этот раз в Италии. Это его третья свадьба, он сочетается браком с Лилиан де Карвальо Монтейро. Его бывшая жена Барбара делится подробностями своей личной жизни. Италия, кажется, имеет значительное влияние на 57-летнего Беккера.

После того, как Борис сочетается браком с Лилиан в Портофино, Барбара делится радостными моментами в Instagram. Дизайнер опубликовала серию снимков со своими сыновьями Ноа и Элиасом, а также со своим новым спутником жизни - итальянским бизнесменом Марчелло Монтини, которого показали отдыхающим на диване с семьей.

Компанию на диване составляет певица Бриттани Фоше, которая является возлюбленной Ноа. Как сообщает "Бильд", квартет из пяти человек посетил модное шоу в Милане вместе. Кажется, сыновья Беккера и новый спутник жизни их матери, Марчелло, отлично ладят. "Приятно быть вместе", - подписала Барбара свой пост.

Италия последние дни радует Беккеров. Всего неделю назад бывший теннисист Борис женился на своей давней партнерше Лилиан в престижном городе Портофино, очаровательной рыбацкой деревушке на итальянской Ривьере. Из примерно 80 гостей присутствовали его двое старших сыновей.

"Мы хотели место, которое напоминало бы нам дом, место, которое было частью нашей общей жизни, место, которое мы любили и знали. Место, которое отражало бы нас", - позже сказала невеста в интервью "Вог". Другими возможными вариантами были Венеция и озеро Комо.

Борис и Барбара Беккер были вместе с 1993 по 2001 год. Восемь лет спустя она снова вышла замуж - на этот раз за художника Арне Кинзе. Однако этот союз не продлился дольше 2011 года.

Барбара признает присутствие Марчелло в семейных фотографиях, подписывая "Приятно быть вместе". Несмотря на свой прошлый брак с Борисом и короткий союз с Арне, Барбара, кажется, наслаждается своей новой компанией с итальянским бизнесменом Марчелло.

Кроме того, сыновья Барбары Ноа и Элиас также проводят время с Марчелло, как видно на их недавних фотографиях в Instagram из Милана, что указывает на гармоничные отношения между новыми членами семьи.

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