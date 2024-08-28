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Банк Федже критикует Альянс за нападения на Зеленых.

По данным опросов, популярность партии Зеленых уменьшилась. Как заявляет известный представитель Зеленых из Гамбурга Фегебанк, им приписывают вину за всё, что даже партия Союза возглавляет список.

 and  Wendy Allen
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- Банк Федже критикует Альянс за нападения на Зеленых.

Городской вице-мэр Гамбурга Катарина Фегебанк резко осудила нападки Союза на "Зеленых" перед выборами на Востоке Германии. Несмотря на политические соперничества и разногласия, неприемлемо, чтобы ХДС и ХСС называли "Зеленых" своим главным противником, считает 47-летняя Фегебанк, которая снова баллотируется на пост мэра "Зеленых" на предстоящих в марте выборах в парламент Гамбурга. "Основной вопрос не в том, что "Зеленые" предлагают идеи для улучшения нашей страны. Реальная проблема - это АФД. Реальная проблема - это наличие экстремистского правого кандидата вроде Бьёрна Хёкке. Проблема точно не в демократических партиях, предлагающих решения для улучшения нашей нации".

Фегебанк предпочла бы увидеть единый фронт всех демократических партий на этих выборах. Центристские партии должны сосредоточиться на укреплении центра и признать, что "реальная угроза находится в другом месте".

На выходных баварский премьер-министр и лидер ХСС Маркус Зёдер заявил о своем намерении предотвратить коалицию Союза и "Зеленых" на федеральном уровне. Он сослался на действия "Зеленых" в коалиции "Светофор". Ранее аналогичные взгляды высказывал генеральный секретарь ХДС Карстен Линнemann.

Фегебанк: Коалиция "Светофор" не имеет прочности и направления

Фегебанк считает, что снижение рейтинга ее партии является результатом работы берлинской коалиции "Светофор" из СДПГ, "Зеленых" и FDP. "В эти неопределенные времена я скучаю по правительству, которое предоставляет ясность, стабильность и четкую картину того, как нас вести в будущее".

Тем не менее, она уверена, что "Зеленые", которые в настоящее время переживают спад и используются как козел отпущения для всего, "все равно останутся - это отношение, которое мы должны демонстрировать как партия, которая всегда стремилась находить наилучшие решения для будущего".

В Гамбурге "Зеленые" стремятся к победе, а не к второму месту.

"У нас очень стабильное красное-зеленое правительство в Гамбурге, которое, на мой взгляд, выделяется положительно по сравнению с Берлином, потому что мы показываем, как это делается, и показываем, как политику можно сделать доступной для людей".

Она подчеркнула, что "Зеленые" получили наибольшее количество голосов в Гамбурге на европейских выборах в июне и вышли как вторая по силе сила из выборов округов. Поэтому они соревнуются за победу на парламентских выборах. "Но я также вижу, что сейчас нам, "Зеленым", труднее донести наше сообщение, чем пять лет назад, когда мы катились на волне симпатий и энтузиазма", - сказала Фегебанк.

В дискуссии немецкой политики ХСС, как и его аналог ХДС, должны пересмотреть своего главного оппонента и сосредоточиться на общих угрозах. Центристские партии должны признать, что реальная угроза находится за пределами традиционных политических соперничеств.

В отношении будущих выборов Фегебанк выступает за единый фронт демократических партий, подчеркивая важность сосредоточения на общей цели ведения нации к процветающему будущему.

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