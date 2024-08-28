- Банк Федже критикует Альянс за нападения на Зеленых.

Городской вице-мэр Гамбурга Катарина Фегебанк резко осудила нападки Союза на "Зеленых" перед выборами на Востоке Германии. Несмотря на политические соперничества и разногласия, неприемлемо, чтобы ХДС и ХСС называли "Зеленых" своим главным противником, считает 47-летняя Фегебанк, которая снова баллотируется на пост мэра "Зеленых" на предстоящих в марте выборах в парламент Гамбурга. "Основной вопрос не в том, что "Зеленые" предлагают идеи для улучшения нашей страны. Реальная проблема - это АФД. Реальная проблема - это наличие экстремистского правого кандидата вроде Бьёрна Хёкке. Проблема точно не в демократических партиях, предлагающих решения для улучшения нашей нации".

Фегебанк предпочла бы увидеть единый фронт всех демократических партий на этих выборах. Центристские партии должны сосредоточиться на укреплении центра и признать, что "реальная угроза находится в другом месте".

На выходных баварский премьер-министр и лидер ХСС Маркус Зёдер заявил о своем намерении предотвратить коалицию Союза и "Зеленых" на федеральном уровне. Он сослался на действия "Зеленых" в коалиции "Светофор". Ранее аналогичные взгляды высказывал генеральный секретарь ХДС Карстен Линнemann.

Фегебанк: Коалиция "Светофор" не имеет прочности и направления

Фегебанк считает, что снижение рейтинга ее партии является результатом работы берлинской коалиции "Светофор" из СДПГ, "Зеленых" и FDP. "В эти неопределенные времена я скучаю по правительству, которое предоставляет ясность, стабильность и четкую картину того, как нас вести в будущее".

Тем не менее, она уверена, что "Зеленые", которые в настоящее время переживают спад и используются как козел отпущения для всего, "все равно останутся - это отношение, которое мы должны демонстрировать как партия, которая всегда стремилась находить наилучшие решения для будущего".

В Гамбурге "Зеленые" стремятся к победе, а не к второму месту.

"У нас очень стабильное красное-зеленое правительство в Гамбурге, которое, на мой взгляд, выделяется положительно по сравнению с Берлином, потому что мы показываем, как это делается, и показываем, как политику можно сделать доступной для людей".

Она подчеркнула, что "Зеленые" получили наибольшее количество голосов в Гамбурге на европейских выборах в июне и вышли как вторая по силе сила из выборов округов. Поэтому они соревнуются за победу на парламентских выборах. "Но я также вижу, что сейчас нам, "Зеленым", труднее донести наше сообщение, чем пять лет назад, когда мы катились на волне симпатий и энтузиазма", - сказала Фегебанк.

В дискуссии немецкой политики ХСС, как и его аналог ХДС, должны пересмотреть своего главного оппонента и сосредоточиться на общих угрозах. Центристские партии должны признать, что реальная угроза находится за пределами традиционных политических соперничеств.

В отношении будущих выборов Фегебанк выступает за единый фронт демократических партий, подчеркивая важность сосредоточения на общей цели ведения нации к процветающему будущему.

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