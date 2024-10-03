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Банк Америки объявляет, что обширные перебои в обслуживании почти решены.

В среду клиенты банка Америки столкнулись с трудностями при входе в свои финансовые счета, но банк утверждает, что якобы техническая проблема в основном решена.

 and  Lauren Adams
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Банк Америки открылся в Манхэттене 15 марта 2023 года в границах Нью-Йорка.
Банк Америки открылся в Манхэттене 15 марта 2023 года в границах Нью-Йорка.

Банк Америки объявляет, что обширные перебои в обслуживании почти решены.

В Bank of America сообщалось об проблеме около 12:45 по восточному времени на Downdetector, известном за отслеживание сбоев.

Многие клиенты столкнулись с трудностями при просмотре своих балансов счетов. Те, кто смогли войти в свои аккаунты, были шокированы, обнаружив нулевые балансы.

Bank of America подтвердил CNN, что "некоторые клиенты испытывают трудности при доступе к своим аккаунтам и информации о балансе сегодня".

Согласно банку, "эти проблемы решаются и в основном устранены". Они принесли извинения за любые неудобства, причиненные.

Bank of America не раскрыл причину проблемы. Неясно, когда они ожидают полного восстановления системы.

Несколько сотрудников CNN с аккаунтами в Bank of America столкнулись с проблемами входа в среду днем. Один клиент Bank of America получил сообщение, что текущий баланс для одного или нескольких аккаунтов может быть временно недоступен.

"Пять аккаунтов показывают нулевой баланс, более 20K", - поделился недовольный клиент Bank of America на Downdetector.

Другой клиент заявил, что не может войти, но его жена может, и ее аккаунты показывают нулевой баланс.

"Показывает мой долг нормально, впрочем", - добавил другой пользователь.

Эта история была обновлена с учетом последних событий.

Операции бизнеса Bank of America были нарушены из-за проблем с доступом к аккаунтам, как указано в их подтверждении CNN. Многие клиенты беспокоились о внезапном исчезновении своих балансов счетов.

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