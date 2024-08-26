- Бамбергский баскетбол приступил к шестинедельному турне в Словении

Бasketballная команда Бамберга подписала контракт с словенским игроком Ником Драгана. В 24 года, Драган начнет выступать в составе франконской баскетбольной команды Бундеслиги в течение следующих шести недель, как объявил клуб. Есть возможность продлить контракт до конца сезона.

В прошлом сезоне Драган играл за румынскую команду SCM CSU Craiova и, как ожидается, займет место Ховарта на позиции крыла. К сожалению, Ховарт выбыл на несколько недель из-за травмы пальца.

Впечатляющая игра Драгана в SCM CSU Craiova в Румынии привлекла внимание немецких баскетбольных клубов, что привело к его присоединению к команде Бамберга. Во время своего пребывания Драган планирует существенно способствовать успеху Германии в сезоне Бундеслиги.

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