- Бальсен о нацистской эпохе: "Правда в том, что мы не спрашивали"

Для производства печенья и других продовольственных товаров во время Второй мировой войны компания Bahlsen использовала значительно больше принудительных рабочих из Польши и Украины, чем было известно ранее. Это основное открытие исторического отчета, представленного вчера. "Если считать всех принудительных рабочих, которые были у Bahlsen в годы войны, то это во много раз больше", - сказал автор отчета и историк Манфред Григер из Университета Гёттингена. Ранее число принудительных рабочих часто указывалось как между 200 и 250, но Григер говорит, что теперь известно 785 имен.

Семье Bahlsen пришлось столкнуться с этой правдой. "Многие детали нашей корпоративной истории были нам неизвестны, и правда в том, что мы не спрашивали. Как семья, мы не задумывались о том, как нашей компании удалось выжить во время Второй мировой войны", - сказали Bahlsen в пресс-релизе, комментируя результаты расследования.

История, в которую хотели верить все в семье Bahlsen

В течение многих лет в семье говорили, что у них нет никаких претензий к принудительному труду. В 2019 году наследница Верена Bahlsen вызвала скандал, сказав: "Мы платили принудительным рабочим столько же, сколько немцам, и хорошо к ним относились". После этого Bahlsen извинились и наняли историков Манфреда Григера и Хартмута Берггофа, чтобы расследовать, как обстояло дело с принудительным трудом и участием нацистов. Они открыли свои архивы для исследователей. Два историка обсуждают свои выводы в интервью с "Капиталом". Их отчет "История дома Bahlsen. Печенье - война - потребление 1911-1974" будет опубликован 21 августа.

"Результаты исследований показывают: наши предки и актеры того времени воспользовались системой. Их основной целью, похоже, было продолжение компании даже под нацистским режимом, что имело серьезные последствия", - сказали Bahlsen в заявлении. "Правда о событиях того времени неудобна и болезненна". Среди прочего, компания хочет использовать передвижную выставку на тему принудительного труда, чтобы способствовать культуре живой памяти.

В 1990-х годах некоторые принудительные рабочие подали в суд на Bahlsen. В то время суд постановил, что иски истекли. В 2000 и 2001 годах компания выплатила 1,5 миллиона немецких марок фонду инициативы немецкой экономики, которая использовала их для компенсации принудительных рабочих. "Это несоизмеримо с страданиями этих людей. Теперь уже поздно, Германия провалилась здесь", - сказал историк Берггоф.

Другие исторические записи могут раскрыть больше подробностей о обращении и условиях принудительных рабочих в Bahlsen во время Второй мировой войны. Несмотря на прошлые усилия компании по компенсации некоторых принудительных рабочих, общее мнение заключается в том, что Германия в целом неадекватно справилась с страданиями этих людей.

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