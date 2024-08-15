- Балкон рухнул под шестью людьми Полиция ищет причину

При обрушении балкона в Гамбурге пострадали шесть человек. Один человек получил серьезные травмы, двое - средней степени тяжести, трое - легкие, как сообщили в пожарной службе. По-прежнему неясно, были ли травмы серьезно раненого человека угрожающими жизни, как сообщалось ранее, утром в четверг.

Происшествие в районе Лангенхорн произошло в среду вечером вскоре после 21:30. Как это произошло, пока неясно. Полиция теперь проведет расследование, как заявил представитель.

Обрушение балкона в Гамбурге

Балкон был прикреплен к третьему этажу многоквартирного дома 60-х или 70-х годов. Он не был полностью поддерживается снизу, а скорее сложился вперед под углом 90 градусов. По словам пожарной службы, он все еще висит на фасаде здания. Решено было не удалять его ночью, а сделать это днем в четверг или в ближайшие дни.

Все шестеро, находившиеся на балконе - пятеро мужчин и одна женщина - упали с примерно девяти метров. Их доставили в больницу. Квартиры на пострадавшей стороне дома были эвакуированы, сказал пожарный. Структурные инженеры теперь должны проверить, как поступить дальше. Пожарная служба присутствовала на месте вместе с службой спасения и Организацией технической помощи (THW) с 60 сотрудниками экстренных служб.

Персонал пожарной службы присутствовал на месте для оказания помощи, так как пожарная служба была вовлечена в инцидент. Кроме того, решение об удалении обрушившегося балкона было оставлено на усмотрение пожарной службы, чтобы выполнить его в светлое время суток или в следующие дни.

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