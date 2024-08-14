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Балкон обрушился, шесть человек ранены

Шесть человек упали с балкона в Hamburgo, когда он обрушился, и один мужчина борется за свою жизнь. Есть ли уже признаки того, как произошла эта авария?

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
В результате обрушения балкона в Гамбурге пострадали шестеро людей
В результате обрушения балкона в Гамбурге пострадали шестеро людей

- Балкон обрушился, шесть человек ранены

Вечером в Гамбурге шесть человек получили ранения, когда балкон обрушился. Мужчина в конце 20-х лет получил тяжелые травмы, сообщил представитель пожарной службы. Двое других получили умеренные травмы, и трое получили легкие травмы.

Происшествие произошло в районе Лангенхорн вскоре после 21:30. Причина обрушения балкона пока неизвестна. Балкон, расположенный на третьем этаже многоквартирного дома 60-х или 70-х годов, не был полностью устойчив и сложился вперед под углом 90 градусов, все еще висящий на фасаде здания.

Все шестеро, находившиеся на балконе - пятеро мужчин и одна женщина - упали на землю и были доставлены в больницу. Жителей на пострадавшей стороне здания эвакуировали. Структурные инженеры теперь определят дальнейшие шаги.

Происшествие было классифицировано как трагический обвал балкона, повлекший за собой шесть травм. Кроме того, дальнейшее расследование необходимо для установления причины этого происшествия.

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