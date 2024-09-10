Бали рассматривает возможность запрета на строительство новых отелей из-за проблем, связанных с чрезмерным туризмом.

Пауза является частью усилий администрации по перезапуску туризма на Бали, популярной достопримечательности в Индонезии, с целью повысить качество и создать рабочие места, сохраняя при этом наследие острова.

Хермин Эсти, высокопоставленный чиновник в Координационном министерстве морских дел и инвестиций, сообщил Рейтер, что администрация согласилась на реализацию этой паузы, хотя точный срок еще не определен.

В субботу временный губернатор Бали Санг Маде Махендра Джая предложил центральному правительству паузу в четырех оживленных зонах Бали. Цель состояла в том, чтобы ограничить чрезмерное развитие коммерческих объектов, таких как отели, виллы и пляжные клубы.

Ни офис губернатора Бали, ни министерство туризма Индонезии не выпустили заявление по этому вопросу в понедельник.

Согласно заявлению старшего министра Лухут Панджайтана, опубликованному на сайте Detik 8 сентября, пауза может продлиться до десяти лет.

Ранее Лухут заявлял, что на Бали проживает около 200 000 иностранцев, что приводит к проблемам, таким как преступность, чрезмерная застройка и конкуренция на рынке труда.

После открытия Бали для туризма после пандемии COVID-19 число иностранных посетителей резко возросло. Видеоролики с неподобающим поведением туристов часто становятся вирусными, вызывая негодование у местных жителей и вызывая резкую реакцию пользователей соцсетей в Индонезии.

Согласно официальной статистике, в первом полугодии 2022 года через аэропорт Бали прошло 2,9 миллиона международных туристов, что составляет 65% от общего числа международных авиапассажиров в Индонезии.

Данные показывают, что в прошлом году на Бали было 541 отель, что больше, чем в 2019 году, когда их было 507.

Новость о возможной паузе в туризме на Бали вызвала интерес у путешественников, некоторые из которых отложили свои планы. Цель предложения - управлять чрезмерной застройкой и сохранять богатое наследие острова.

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