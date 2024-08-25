- Байконур служит забытым местом захоронения для космических шаттлов Советского Союза.

Винстон Черчилль однажды написал о Сталине, человеке, который захватил Россию, подобно свастике, и оставил ее вооруженной атомной бомбой. Несмотря на то, что Америка по-прежнему владела ядерным оружием, в области ракетной технологии отстававшее СССР удивительно обогнало ведущую западную державу.

Запуск Спутника в 1957 году ошеломил Запад, подняв самооценку советов в Москве. Казалось, это доказало, что социализм, рассматриваемый как наука, превосходит беспорядочную капиталистическую систему.

Аполлоновская миссия

В ответ США начали масштабную игру догонялок с посадкой на Луну, обеспечив себе постоянное второе место. Сегодня Байконур в Казахстане остается крупнейшим в мире космодромом, кипящим активностью. Именно здесь был запущен первый искусственный спутник Земли 4 октября 1957 года. Юрий Гагарин стартовал 12 апреля 1961 года, чтобы совершить первый облет Земли.

Последующие зонды достигли Луны и Венеры. Наряду с действующими объектами, руины советской мечты населяют этот сайт. Джонк, талантливый фотограф, специализирующийся на заброшенных местах, сфотографировал 1500 таких мест по всему миру. Байконур стал его Меккой, где он воспользовался возможностью сфотографировать советский космический челнок Буран – Вьюга – внутри его последнего пристанища.

Буран как американская копия челнока?

Буран был советским ответом на программу американского космического челнока. Хотя идея переиспользуемого космического аппарата предшествовала ей в СССР, действия были предприняты только тогда, когда американцы начали разрабатывать такую программу. Буран имел поразительное сходство с американскими челноками, что привело многих к выводу, что русские украли американские планы и построили почти идентичную модель. Однако советский космический аппарат имел значительные концептуальные отличия от своего американского собрата.

Распад СССР означал прекращение его амбициозной космической программы. Деликатное равновесие между рушащейся экономикой и пиковым техническим мастерством было слишком хрупким, чтобы его выдержать. Немецкий канцлер Гельмут Шмидт однажды назвал СССР "Верхней Вольтой с атомными ракетами".

Заброшенный ангар

В 1993 году Борис Ельцин принял решение поместить оставшиеся активы программы на хранение. С тех пор два Бурана покоятся в заброшенном ангаре. Буран совершил успешный одиночный полет только один раз. 15 ноября 1988 года непилотируемый носитель-ракета вывела челнок на орбиту. После двух орбит и 206 минут он вернулся для автономной посадки.

Заброшенные секции космодрома – это меланхолическое убежище. Местное население превратилось в воров металла, продавая разобранные части за драгоценные металлы. Джонк и трое друзей тайно проникли в ангар ночью, проведя семь часов, документируя могилу челноков и обнаруживая прототип ракеты-носителя в дополнительном ангаре.

Книга "Байконур: Остатки советской космической программы" рассказывает историю Бурана и его переоткрытия с захватывающими изображениями. Она переносит читателя в артефакты советской космической программы – одно из сокровищ мира, могила Бурана имеет уникальную привлекательность.

Ссылки:

Байконур: Остатки советской космической программы

Фотография Джонка

Дополнительное чтение:

- СССР - родина самых странных остановок автобуса

- Путин показывает самое смертоносное ядерное оружие со времен холодной войны

- Китайский гигантский лазер целется на устранение мусора - США выражают озабоченность

Несмотря на лидерство США в области ядерного оружия, СССР добился значительных успехов в ракетной технологии, что привело к успешному запуску Спутника в 1957 году, что было технологическим достижением для главного соперника США. Кроме того, космический аппарат Буран, похожий на американский космический челнок, был советским ответом на американскую программу, доказав, что США не было единственным новатором в этой области.

Читайте также: