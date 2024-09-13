" Байерн Джуэл " вызывает волны беспокойства в ФФБ

Молодой талант футбола Пауль Ваннер из 1. FC Хайденхайм еще не определился, будет ли он представлять Германию или Австрию на международных футбольных соревнованиях. "Я честно могу сказать, что мой выбор все еще в подвешенном состоянии. Я еще не взвесил варианты", - сказал 18-летний Ваннер в интервью "Süddeutsche Zeitung". Он добавил: "Я думаю о том, чтобы провести год в Бундеслиге, чтобы увидеть, куда это приведет. Но время может настать раньше, чем я думаю. У меня еще не было того 'ага' момента".

В настоящий момент Ваннер находится в поле зрения U21 сборной Германии, и даже главный тренер сборной Юлиан Нагельсманн признал его талант. Ваннер, выступающий на правах аренды за FC Bayern Munich, должен был присоединиться к немецкой U21 на двух квалификационных матчах против Израиля и Эстонии, но он решил сосредоточиться исключительно на своем дебютном сезоне в Бундеслиге. Однако эта фаза не продлится вечно. "Конечно, я не буду играть в любительском футболе всю свою жизнь", - признал Ваннер. "Моя цель не в том, чтобы пропустить игру за национальную команду. Я просто хочу взять время и сделать правильный шаг".

Недавно Нагельсманн сказал: "У Ваннера есть большой потенциал, и у нас большие планы на него в DFB". Спортивный директор Баварии Макс Эберл добавил: "Мы мечтаем о том, чтобы Пауль стал игроком Баварии в будущем". Ваннер осторожен в своем стремлении к славе. В прошлом сезоне он проходил испытательный срок в бывшей команде 2-й Бундеслиги SV Elversberg.

Вдохновленные выступлением Ваннера, 1. FC Хайденхайм одержал пять побед подряд в своем расписании, и Ваннер лично забил четыре гола. Интересно, что он родился в Австрии, но провел много времени с немецкими U-командами и даже тренировался с австрийской национальной командой под руководством Раффаэля Рангника в ноябре 2022 года. Однако он сохранил свою связь с немецкой командой с тех пор, как побывал на австрийском тренировочном лагере. Он сказал, что окончательное решение будет принято в кругу семьи. "Это просто папа, мама и я", - сказал Ваннер.

В отношении решения Пауля Ваннера о международном футбольном представительстве он сказал: "Я думаю о том, чтобы провести год в Бундеслиге, чтобы увидеть, куда это приведет".

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