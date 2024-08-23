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"Байер Леверкузен" одержал победу в дополнительном времени с помощью VAR и Вирца

 and  James Williams
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"Байер Леверкузен" одержал победу в дополнительном времени с помощью VAR и Вирца

Бундеслига стартовала матчем между Байером Леверкузен и Боруссией Мёнхенгладбах, который принес голы, дождь, фейерверки и несколько прерываний из-за VAR. В итоге, Леверкузен одержал победу в последние секунды добавленного времени.

Они это повторили: Леверкузен начал свой чемпионский титул с привычной захватывающей победой. Сильнейшая команда, возглавляемая Хаби Алонсо, победила со счетом 3:2 (2:0) на выезде у Боруссии Мёнхенгладбах и выдержала поздний натиск хозяев.

Гранит Джака (12.) и национальный игрок Флориан Виртц (38.) забили для Леверкузена перед перерывом. Они также попали в перекладину и штангу. После перерыва упущенные возможности Леверкузена почти стоили им победы, но Нико Элведи (59.) и Тим Кляйндист (85.) сравняли счет. Виртц (90.+11) забил победный гол со штрафного после видеоповтора для Леверкузена, известного своими поздними comeback'ами.

Таким образом, Леверкузен остался непобежденным в 23-м матче Бундеслиги с момента его основания в 2002 году. Они выиграли шесть матчей подряд в Гладбахе и отправили сильный сигнал своим соперникам.

"Все начинается заново", - подчеркнул Алонсо перед матчем. На поле его команда продолжила там, где остановилась в чемпионате: без своих новых подписаний Мартина Террьера, Алеикса Гарсиа и Жануэля Белосиана, фавориты выглядели как хозяева, а 54 000 зрителей наблюдали за односторонним футболом с самого начала.

Первый гол был свидетельством мастерства: Джака, бывший игрок Боруссии, рискнул и забил в верхний левый угол с 20 метров. Швейцарец скромно праздновал из уважения к своим бывшим работодателям, но ситуация была ясна.

Единственным минусом для доминирующих гостей была их реализация: Виктор Бонифас попал в перекладину (18.), а Эдмонд Тапсоба - в штангу (23.). Только через полчаса Боруссия смогла освободиться от давления. Вратарь Леверкузена Лукаш Градски, вновь предпочтенный Матею Ковару, оказался в центре внимания.

Особенно выделялся Кляйндист, один из двух новых игроков в стартовом составе Боруссии, который нарушил этот этап. Леверкузен быстро восстановил равновесие - и забил второй гол, когда Виртц спокойно воспользовался беспорядком в обороне Боруссии. Казавшийся гол Кляйндиста (42) был отменен арбитром Робертом Шрёдером из-за фола после видеоповтора.

После перерыва Леверкузен продолжил впечатлять своей креативностью и быстрой передачей, как и в матче за Суперкубок против ВФБ Штутгарт. Джерemie Фрimpinго упустил возможность сделать счет 3:0 (57), а затем почти сразу же Боруссия отыгралась. Элведи забил в следующей атаке, но гол выдержал последующую проверку на возможное офсайд. Боруссия увидела проблеск надежды - и была вознаграждена. Но Виртц все еще был там после своего промаха и забил победный гол.

Несмотря на поздний натиск хозяев, любовь Леверкузена к захватывающим победам продолжалась в футболе, когда Виртц реализовал пенальти в компенсированное время. Игра Леверкузена против Боруссии Мёнхенгладбах напомнила о их сильной форме в чемпионате.

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