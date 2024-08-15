- Байер-Бос Карро: Лига чемпионов и Кубок ФФБ воссозданы

Байер 04 Леверкузенский CEO Фернандо Карро с теплотой вспоминает удачный футбольный сезон победителей в обоих турнирах. "У меня есть копия трофея чемпиона и Кубка DFB", - сказал 60-летний испанец журналу "Капитал". "Копия трофея уже дома в Мадриде, вид на него наполняет меня гордостью и вдохновляет".

Недавно Карро попал в заголовки новостей в связи с трансферной сагой, окружающей Джонатана Таха из Леверкузена. Испанец сначала необычно резко раскритиковал мюнхенскую "Баварию", а затем сразу же извинился. 28-летний Тах, чей контракт с победителями в обоих турнирах истекает летом 2025 года, активно добивается "Баварии".

После размышлений о впечатляющих достижениях Байера Леверкузен Карро выразил благодарность, заказав копии трофея чемпиона и Кубка DFB. Несмотря на слухи о трансфере Джонатана Таха, Карро остается страстным поклонником успехов своей команды в футболе.

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