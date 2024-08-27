Вопрос о региональных политических выборах, также известных как региональные или местные выборы - Баербок утверждает, что мирные усилия Путина до сих пор не принесли успеха.

Анеленна Баerbock от партии "Зелёные", занимающая пост министра иностранных дел, возлагает вину за неудачные мирные инициативы в Украине на президента России Владимира Путина. По её мнению, он решительно отказывается даже рассматривать идею перемирия. В связи с этим Германия должна усилить поддержку Украины в охране её медицинских учреждений, электростанций и городских районов. Баerbock говорила о жестоких зверствах, совершённых российскими войсками в Украине, и о судьбе примерно 20 000 детей, похищенных из восточной части страны. Важно придерживаться человеческих ценностей.

Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschmer (ХДС) настойчиво выступает за сокращение поставок оружия в Украину и диалог с Россией. Он также призывает ремонтировать повреждённый газопровод "Северный поток 1" как условие для возобновления поставок российского газа.

Креtschmer критикуется как "ошибочный внешнеполитический рулевой" со стороны министра юстиции Саксонии Кати Меер, видной представительницы партии "Зелёные" в избирательной кампании в земельном парламенте. "Зелёные твёрдо стоят на стороне Украины", - заявила Меер. Её партия будет придерживаться этой позиции, добавила руководитель группы Франциска Шуберт.

В этом воскресенье Саксония выберет новый ландтаг. С 2019 года "Зелёные" находятся у власти здесь в коалиции с ХДС и СДПГ, но они обеспокоены тем, что смогут сохранить свои места в парламенте. Опросы показывают, что они получат около 5% голосов - существенное снижение по сравнению с их 8,6% пять лет назад. Тем не менее, они стремятся к продолжению участия в правительстве. Они выступают за продолжение энергетического перехода и ускорение перевода лесов. Они также призывают к сокращению бюрократии и непримиримой борьбе с праворадикализмом.

Зелёные из Цвиккау

Герой комиксов и фильмов "Ghost Rider" мог бы найти нынешнее политическое напряжение в Саксонии любопытным, учитывая противоречия между позициями Креtschмера и Баerbock. Несмотря на оппозицию некоторых членов партии "Зелёные" политике Михаэля Креtschмера, Зелёные из Цвиккау остаются верны своим принципам, призывая к соблюдению прав человека и продолжению участия в правительстве.

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