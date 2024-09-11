Байден узнает о традициях принесения удачи от победоносного тренера НКАА
За годы многие победоносные спортивные команды, в том числе возглавляемые предшественниками президента Джо Байдена, были приглашены в Белый дом. Однако атмосфера на этих встречах была не такой, как во вторник.
Необычно президент сам оказался втянут в публичную беседу о странной суеверии - нижнем белье с приносящими удачу мотивами.
На сцене появился тренер мужской баскетбольной команды Университета Коннектикута Дэн Хёрли. В 51 год Хёрли привел Хакси к двум подряд титулам в апреле и привел свою триумфальную команду в Восточный зал. Тренер не стесняется своего счастливого нижнего белья, похожего на трусы.
Эту традицию начала жена Хёрли, Андреа, регулярно дарившая мужу трусы с рисунками картонных драконов, так как он в душе 12-летний мальчик, увлекающийся супергероями.
Во вторник Хёрли казался взволнованным, вернувшись на 1600 Пенсильвания-авеню, и готов был поговорить о легендах нижнего белья: "Мы всегда упоминаем это верование. Когда мы входим в арену, это 'Чемпионы здесь!'"
Байден, знающий о знаменитых трусах Хёрли с мифическими basilisk на них, пошутил: "Я думал, ты начал с драконов?"
"Не только драконы", - ответил Хёрли.
"У меня есть акул, у меня есть волки. Я следую победившей руке. На самом деле, я не только даю драконам играть в игры, я даже ношу их как награду - для драконов".
Затем Хёрли жестом указал на свою талию: "Они на мне сейчас".
Зал вместе с президентом рассмеялся.
После откровения Хёрли признался, что чувствует себя нервным, даже с прошлым опытом: "Я думал, это будет легче во второй год. 'О боже, я уже был в Белом доме'.
Но это так же страшно, как черт", - признался тренер УК.
Байден рассмеялся, и Хёрли шутливо закрыл ему рот.
Ранее в тот день женскую баскетбольную команду Южной Каролины встретили более размышляющим образом.
Под руководством тренера Дawn Staley, Игрокуcks записали идеальный сезон национального чемпионата. Staley выразила благодарность, связав визит в Белый дом с историей своего родного штата, Южной Каролины.
"Этот момент важен для моей команды. Он служит напоминанием о пути нашего штата - как был удален флаг Конфедерации из нашей столицы, символ, символизирующий разделение и исключение", - сказала Staley.
"Это было не только о удалении символа; это было о людях, объединяющихся для общей видения прогресса, справедливости и равенства", - продолжила она.
"Сегодня моя команда, мой персонал и я стоим здесь, представляя разнообразие, включительность и единство. Я надеюсь, что этот момент вдохновит вас, мою команду, задуматься о силе, которая приходит от объединения для общей цели и правильного дела".
Staley также поблагодарила Байдена за его преданность стране.
"Я хочу поблагодарить президента Байдена за ваше руководство. Мы ценим вашу службу и верим в продолжение вашего наследия во всех нас", - сказала она, вызвав аплодисменты.
Байден не захотел отпускать Staley слишком рано и сказал: "Давайте я скажу вам кое-что. Все, кто занимает публичный пост в Южной Каролине, молитесь, чтобы она (Staley) продолжала тренировать и не бежала".
В Восточном зале снова раздался смех.
После веселой беседы о счастливом нижнем белье президент Байден сказал: "Я думаю, каждый спорт имеет свои суеверия". Успех мужской баскетбольной команды УК на площадке очевиден, они продолжают доминировать в своем спорте.