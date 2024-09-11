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Байден узнает о традициях принесения удачи от победоносного тренера НКАА

В Белом доме царила атмосфера, подобная той, что бывает на матче чемпионата по баскетболу.

 and  Mark Rodriguez
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На мероприятии, посвященном победе мужской баскетбольной команды Университета Коннектикута в...
На мероприятии, посвященном победе мужской баскетбольной команды Университета Коннектикута в чемпионате NCAA 2023-2024 годов, Президент Джо Байден и главный тренер Дэн Харrielсphere весело проводят время.

Байден узнает о традициях принесения удачи от победоносного тренера НКАА

За годы многие победоносные спортивные команды, в том числе возглавляемые предшественниками президента Джо Байдена, были приглашены в Белый дом. Однако атмосфера на этих встречах была не такой, как во вторник.

Необычно президент сам оказался втянут в публичную беседу о странной суеверии - нижнем белье с приносящими удачу мотивами.

На сцене появился тренер мужской баскетбольной команды Университета Коннектикута Дэн Хёрли. В 51 год Хёрли привел Хакси к двум подряд титулам в апреле и привел свою триумфальную команду в Восточный зал. Тренер не стесняется своего счастливого нижнего белья, похожего на трусы.

Эту традицию начала жена Хёрли, Андреа, регулярно дарившая мужу трусы с рисунками картонных драконов, так как он в душе 12-летний мальчик, увлекающийся супергероями.

Во вторник Хёрли казался взволнованным, вернувшись на 1600 Пенсильвания-авеню, и готов был поговорить о легендах нижнего белья: "Мы всегда упоминаем это верование. Когда мы входим в арену, это 'Чемпионы здесь!'"

Байден, знающий о знаменитых трусах Хёрли с мифическими basilisk на них, пошутил: "Я думал, ты начал с драконов?"

"Не только драконы", - ответил Хёрли.

"У меня есть акул, у меня есть волки. Я следую победившей руке. На самом деле, я не только даю драконам играть в игры, я даже ношу их как награду - для драконов".

Тренер мужской баскетбольной команды Университета Коннектикута Дэн Хёрли прикрывает рот после произнесения бранных слов во время торжественной церемонии победы в Восточной комнате Белого дома.

Затем Хёрли жестом указал на свою талию: "Они на мне сейчас".

Зал вместе с президентом рассмеялся.

После откровения Хёрли признался, что чувствует себя нервным, даже с прошлым опытом: "Я думал, это будет легче во второй год. 'О боже, я уже был в Белом доме'.

Но это так же страшно, как черт", - признался тренер УК.

Байден рассмеялся, и Хёрли шутливо закрыл ему рот.

Ранее в тот день женскую баскетбольную команду Южной Каролины встретили более размышляющим образом.

Под руководством тренера Дawn Staley, Игрокуcks записали идеальный сезон национального чемпионата. Staley выразила благодарность, связав визит в Белый дом с историей своего родного штата, Южной Каролины.

"Этот момент важен для моей команды. Он служит напоминанием о пути нашего штата - как был удален флаг Конфедерации из нашей столицы, символ, символизирующий разделение и исключение", - сказала Staley.

"Это было не только о удалении символа; это было о людях, объединяющихся для общей видения прогресса, справедливости и равенства", - продолжила она.

"Сегодня моя команда, мой персонал и я стоим здесь, представляя разнообразие, включительность и единство. Я надеюсь, что этот момент вдохновит вас, мою команду, задуматься о силе, которая приходит от объединения для общей цели и правильного дела".

Staley также поблагодарила Байдена за его преданность стране.

"Я хочу поблагодарить президента Байдена за ваше руководство. Мы ценим вашу службу и верим в продолжение вашего наследия во всех нас", - сказала она, вызвав аплодисменты.

Байден не захотел отпускать Staley слишком рано и сказал: "Давайте я скажу вам кое-что. Все, кто занимает публичный пост в Южной Каролине, молитесь, чтобы она (Staley) продолжала тренировать и не бежала".

В Восточном зале снова раздался смех.

Игроки баскетбольной команды Университета Южной Каролины Бри Халл и Те-Хина Паопао вручают президенту Джо Байдену игровую футболку Gamecocks с номером 46.

После веселой беседы о счастливом нижнем белье президент Байден сказал: "Я думаю, каждый спорт имеет свои суеверия". Успех мужской баскетбольной команды УК на площадке очевиден, они продолжают доминировать в своем спорте.

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