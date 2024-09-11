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Байден чтит Джеймса Эрла Джонса и вспоминает об их взаимной борьбе с детским заиканием.

Байден почтит память смелого актера Джеймса Эрла Джонса, ссылаясь на особую мотивацию

 and  James Williams
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В НЬЮ-ЙОРКЕ, 14 ОКТЯБРЯ: Актер Джеймс Эрл Джонс принимает участие в торжественном открытии...
В НЬЮ-ЙОРКЕ, 14 ОКТЯБРЯ: Актер Джеймс Эрл Джонс принимает участие в торжественном открытии представления "The Gin Game" в Sardi's, последующей после показа спектакля. В 2015 году состоялось это событие.

Байден чтит Джеймса Эрла Джонса и вспоминает об их взаимной борьбе с детским заиканием.

В заявлении, опубликованном во вторник, Байден вспоминал свою последнюю встречу с Джонсом, которая состоялась, когда актер получил медаль Линкольна за "выдающуюся личность и достижения" в кино и театре.

"Я ценил его за другое, за то, что мы с ним разделяем - преодоление детского заикания, чтобы проецировать свой голос за пределы личных границ", - сказал Байден, который открыто говорит о своей врожденной речи.

Байден далее написал, что "магнитный голос Джонса звучал повсюду, инструмент и знак, который отзывался в душах зрителей по всему миру".

По словам его агента, Джонс скончался в понедельник. Ему было 93 года.

Прежде чем голос Джонса оживил знаменитые экранные персонажи, такие как Дарта Вейдера в "Звездных войнах" и Муфасы в "Короле льве", травматическое событие в его детстве привело к заиканию.

Его страх перед речью почти лишил его голоса, но учитель поэзии в старшей школе мотивировал его читать свои стихи вслух, помогая преодолеть его недуг.

После того, как он снова обрел голос, он стал одним из самых известных в популярной культуре.

Джонс имел долгую и успешную карьеру в Голливуде, снимаясь в фильмах, таких как "Бейб: Поросенок в городе", "Поле чудес" и "Комедиант", чтобы назвать несколько.

По словам Байдена во вторничном заявлении, "через легендарные персонажи, фильмы, театральные представления, рекламу, радио и многое другое его голос излучал элегантность и достоинство, которые-commanded уважением и требовали нашего внимания".

Его роли, по словам Байдена, заставляли нас задуматься о различных темах, таких как раса, власть, добро и зло, и нашем собственном существовании в мире.

Байден упомянул, что развлекательная карьера Джонса, охватывающая фильмы, театральные представления, рекламу и радио, была источником и элегантности, и достоинства, которые очаровывали зрителей и побуждали к глубоким размышлениям. После преодоления детского заикания мощный голос Джонса стал синонимом знаковых персонажей в популярной культуре.

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