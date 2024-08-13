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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Баден-Вюртемберг добился прогресса в области прозрачности

В Германии anthology федерального парламента гарантирует прозрачность политики. Но как обстоят дела в федеральной земле Баден-Вюртемберг? transparência Germany теперь отвечает на этот вопрос.

 and  Ann Bradley
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- Баден-Вюртемберг добился прогресса в области прозрачности

Баден-Вюртемберг продемонстрировал прогресс в прозрачности своей политической работы, но есть еще поле для улучшений. К такому выводу пришла организация Transparency International Germany в новом исследовании. Ни один из штатов не показывает таких же результатов, как федеральное правительство, которое Transparency хвалит за общие хорошие правила лоббирования и прозрачности, набрав 71 процентов. На вершине штатов Тюрингия набрала 69 процентов, и организация похвалила штат за введение регистра лоббистов в июне. Следующие штаты, Бавария (54 процента) и Баден-Вюртемберг (53 процента), увеличили свое расстояние от среднего поля благодаря новым правилам охлаждения.

Период охлаждения введен, но...

В Баден-Вюртемберге строже правила применяются к министрам и государственным секретарям, когда они переходят на высокооплачиваемые работы в компаниях. С 2023 года они должны сообщать о новых работах в государственном правительстве в течение первых полутора лет после ухода из политики. Если есть риск компрометации общественных интересов, правительство может отложить смену работы на год, а в серьезных случаях - на полтора года.

Transparency International Germany отмечает, что правила заявлений (кодексы поведения) в Баден-Вюртемберге недостаточны для раскрытия дополнительных доходов членов парламента. Кроме того, нет эффективного способа наказывать за нарушение обязательств по раскрытию информации - только уведомление о результате проверки фракциям.

Исследование изучило четыре критерия честной и прозрачной политики: наличие регистра лоббистов и его дизайн, раскрытие участия лоббистов в законах через так называемый «след законодательства», наличие периодов охлаждения для членов правительства и высших должностных лиц при переходе из политики в частный сектор и какие кодексы поведения, обязательства по раскрытию информации и запреты, например, на дополнительную деятельность членов парламента существуют. Каждый из этих критериев составлял 25 процентов общей оценки.

Комиссия от Transparency International Germany критикует недостаточные правила заявлений в Баден-Вюртемберге за неэффективное раскрытие дополнительных доходов его членов парламента. Также было подчеркнуто необходимость более строгих наказаний за нарушение обязательств по раскрытию информации.

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