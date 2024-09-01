- "Бабушка-Лего очень рада начать свою карьеру в новом магазине".

В течение месяца после открытия своего нового предприятия "Лего-мама" Рыта Эбел ликует от успеха своего нового магазина в центре Ханау. С энтузиазмом она делится: "Для меня это как мечта сбывается — продвигать и делиться концепцией доступности более широко". 67-летняя Эбел, вместе со своей командой, уже построила и подарила более 100 лего-рамп для пользователей инвалидных колясок, которые были распределены среди местных предприятий.

Этот самоотверженный поступок принес ей титул "Лего-мамы" и признание за пределами Ханау. После аварии в 1994 году Эбел передвигается на инвалидной коляске.

Неподходящие условия

Перед переездом Эбел и ее команда собирали рампы в холодном, изолированном помещении на парковке. "Нет отопления, нет окон, нет туалета, нет воды", — вспоминает она суровые условия. Теперь магазин, всего в нескольких шагах от оживленной пешеходной зоны, теплый, гостеприимный, приспособленный для инвалидных колясок и предоставляет достаточно места для преданных волонтеров и, конечно же, для бесчисленных коробок с лего-кирпичами.

В магазине гордо висит вывеска "Лего-мама" с яркими буквами. "Люди начали приходить спонтанно, спрашивая, как они могут пожертвовать лего-кирпичи или получить инструкции по сборке лего-рамп", — счастливо делится она. Некоторые даже предлагают помочь в их сборке.

Она надеется, что подобные проекты по сборке рамп процветают в различных городах, и она будет рада внести свой вклад. Использованные лего-кирпичи, которые сортирует и чистит ее муж, все еще принимаются.

Новые горизонты

Новое место представляет множество возможностей для "Лего-мамы", полной идей. В магазине теперь есть боковая комната, в которой размещены несколько инвалидных колясок для проекта "Изменение перспективы". Участники — как пользователи инвалидных колясок, так и люди без ограничений подвижности — посещают местные предприятия, чтобы оценить их доступность для инвалидных колясок. "Мы позволяем любому, кто хочет посмотреть на город глазами пользователя инвалидной коляски, взять одну из наших колясок", — объясняет она, обосновывая название проекта.

Мэр Максимилиан Биери (СДПГ) гордится "Лего-мамой", подчеркивая ее значительную роль в привлечении внимания к теме инклюзивности далеко за пределами региона. "Я не знаю другого магазина в стране, где бы чувствовала себя как дома "Лего-мама", — говорит он.

Город оплачивает аренду, а Эбел и АВО Ханау — коммунальные расходы. АВО поддерживает проект с самого начала, как объясняет Анна Ягуст из городской ассоциации АВО. "Она вдохновила нас с самого начала", — говорит она о "Лего-маме".

"Нет больше кальянных баров"

Арендодатель Карстен Даус, всю жизнь живущий в Ханау, восхищается яркими лего-рампой, которые украшают ландшафт города. "Это потрясающе — замечательный проект", — говорит он. Он связался с Эбел, а затем с городом Ханау, когда освободился магазин, продающий высококачественные кофемашины. Для него использование своей недвижимости на Шнурштрассе для цели, которая гарантирует "жизнь в городе — и не другой кальянный бар", было важным.

Дети часто посещают магазин "Лего-мама", привлеченные яркой вывеской и желанием пожертвовать лего-кирпичи или помочь построить лего-рампы. Рыта Эбел, ласково называемая "Лего-мамой", надеется, что ее проекты по сборке лего-рамп вдохновят подобные инициативы в других городах.

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