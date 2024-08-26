- Автопроизводитель твердо отказывается от американского оружия

Основательница BSW, Сахра Вагенкнехт, придерживается твердой позиции в отношении будущего правительства Тюрингии, в котором будет участвовать BSW, относительно развертывания американского оружия в Германии. "Мы ожидаем, что правительство Тюрингии - и мы обеспечим это, если будем частью его - будет против этого", - заявила Вагенкнехт на митинге в Йене, где ее приветствовали одобрительными криками многочисленные участники.

Она заявила, что поддержка, которую получает ее Альянс, уже влияет на национальную политику. "Выборы в Тюрингии решат, прибудут ли ракеты", - объявила она собравшимся.

После выборов в сентябре в Саксонии и Тюрингии опросы показывают, что новая партия Вагенкнехт может сыграть роль в формировании правительства. В Тюрингии коалиция ХДС, BSW и СДПГ в настоящее время имеет большинство, что не исключается политическими фигурами.

В последние недели Вагенкнехт выдвинула ряд условий, таких как отрицательное отношение к предложенному размещению американских ракет средней дальности в Германии. Критики из различных партий осудили ее за предъявление требований, выходящих за рамки полномочий правительства земли.

"Какие политики живут в мире, где это не является проблемой в Тюрингии?" - вопрошала Вагенкнехт в Йене, своем родном городе. Сейчас Вагенкнехт проживает в Саарланде со своим супругом, Оскаром Лафонтеном.

Коалиция ХДС, BSW и СДПГ в настоящее время имеет большинство в ландтаге Тюрингии, что является возможным сценарием, если выборы пройдут в их пользу. Если BSW станет частью правительства Тюрингии, как видит Вагенкнехт, они планируют противодействовать развертыванию американского оружия внутри Германии, согласно ее заявлению на митинге в Йене.

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