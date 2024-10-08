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ПанорамаНовостиСеверное море

Автономный паром из Хельголанда успешно отправляется на материк.

Примерно 250 путешественников испытали существенные задержки

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут

Автономный паром из Хельголанда успешно отправляется на материк.

Проблема с электроэнергией во время путешествия по Северному морю: отказ электроэнергии парализовал прогулочный катер. Более 200 туристов вынуждены были ждать часами на неподвижном "Веселой девушке", милях от Гельголанда. Толкачи спешат на помощь.

Ослабленный гельголандский паром "Веселая девушка", перевозящий множество людей, наконец-то достиг берегов материка ранним утром после длительного путешествия через Северное море. Два толкача смогли довести пассажирское судно до порта Бюзум в общине Шлезвиг-Гольштейн.

Судно было приковано к Северному морю в течение нескольких часов, возвращаясь в Гельголанд. Представитель Федерального управления водных путей и судоходства, как сообщает "RTL.de", сказал: "На пароме произошел отказ электроэнергии, который полностью парализовал его". На борту находилось около 250 пассажиров.

Два толкача оперативно отреагировали на кризис, пытаясь буксировать "Веселую девушку" в ближайший порт. Германская морская спасательная служба (DGzRS) сообщила: "Нас не вызывали на помощь".

Готовые к работе толкачи

Судно должно было вернуться в Бюзум к 19:30, но этого не произошло из-за отключения электроэнергии. Представитель Управления водными путями и судоходством Эльбы и Северного моря (WSA) сообщил немецкому пресс-агентству о проблеме с электроэнергией. Такие инциденты не редкость и обычно устраняются с помощью оборудования на борту - но не в этом случае. Экипаж связался с центром управления около 17:30.

Как сообщает "Hamburg Abendblatt", в машинном отделении произошло короткое замыкание в электрощите, выведшее из строя оба генератора и повлиявшее на охлаждение двигателя. В результате аварийный генератор не мог подавать электроэнергию. На борту судна находилось от 200 до 250 пассажиров.

Позже в воскресенье вечером представитель Управления водными путями и судоходством Эльбы и Северного моря подтвердил, что частные спасательные лодки были запрошены компанией-судовладельцем для буксировки "Веселой девушки". Данные сервиса Marinetraffic показывают, что эти толкачи достигли пассажирского судна около 22:00. Кроме того, аварийный толкач "Нордик", расположенный возле Гельголанда, был наготове в качестве меры предосторожности, как сообщает NDR.

Спокойное море и веселые духом?

Повреждений не зафиксировано, море было спокойным, без других судов или инцидентов. Представитель WSA сообщил прессе, что хотя пассажиры испытывали задержки, не было ни аварий, ни осложнений.

Сотрудник Funke Media Group, находившийся на судне, рассказал "Hamburg Abendblatt", что ранее вечером, когда спокойное море и мягкий течением вели "Веселую девушку" обратно к Гельголанду, на борту царило расслабленное настроение. Северогерманский юмор экипажа добавил атмосферы. "Они сразу объявили хорошие новости, что у нас достаточно пива на борту", - сказал репортер "Hamburg Abendblatt".

Несмотря на отключение электроэнергии, заставившее "Веселую девушку" дрейфовать по Северному морю, экипаж смог поддерживать спокойную обстановку среди пассажиров с помощью своего северогерманского юмора и обещаний достаточного количества пива. Позже вечером частные спасательные толкачи прибыли, чтобы отбуксировать застрявший паром обратно в Бюзум.

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