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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

Автономный небольшой автобус в Верхнем Пфальте

Несколько регионов в Баварии уже используют автономные и электрические мини-автобусы, в том числе и в городе Ройтинг.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута

- Автономный небольшой автобус в Верхнем Пфальте

Автономный и электрический микроавтобус скоро будет курсировать по новому району на озере в Родинге (район Кам). Проект "AVL AutBus" переходит в тестовую фазу и будет представлен в среду (11:00). Оператор стремится представить современное и устойчивое решение для мобильности в сельских районах. Автобус будет соединять важные узлы, такие как кемпинг в городе, и дополнять общественный транспорт.

В отличие от других регионов, автомобиль в Родинге, по словам представителя, не является специально разработанным микроавтобусом, а является стандартным микроавтобусом, оснащенным необходимой техникой. Оператор надеется, что это принесет преимущества в плане надежности. Кроме того, автобус может развивать скорость до 80 км/ч, в то время как другие микроавтобусы гораздо медленнее. Однако автобус в Родинге на начальном этапе также будет ехать медленнее.

В повседневной жизни баварского курортного города Бад Бирнабаха (район Ротталь-Инн) с 2017 года успешно функционируют электрическиpowered и автономно управляемые микроавтобусы. Пилотный проект стал постоянной фигурой. Шаттл-автобусы курсируют между термальным курортом, станцией и рыночной площадью. С 2022 года два дополнительных автобуса по требованию обслуживают 20 остановок. Предложение пользуется большой популярностью у туристов и местных жителей, сказал представитель.

С 2021 года работает проект "Шаттл-модель региона Верхняя Франкония" (SMO). Микроавтобусы в Хоф, Кронах и Бад Штебен перевозят пассажиров бесплатно от точки А до точки Б. Проект также работал в Рехау время от времени. По итогам 1000-дневной работы операторы подвели положительный баланс.

Проект Бад Бирнабаха Проект Верхняя Франкония Мюнхен Проект Родинг

Проект "AVL AutBus" в Родинге направлен на повышение мобильности в сельских районах за счет внедрения современных и устойчивых технологий в традиционных системах, таких как микроавтобусы. Проект "Шаттл-модель региона Верхняя Франкония" в Мюнхене и других районах также демонстрирует эффективность бесплатных, автономных и электрических решений для перевозки пассажиров.

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