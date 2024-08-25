- Автомобильщик из Тюрингии попал в смертельную аварию на А38.

На трассе А38 в регионе Мансфельд-Южный Гарц произошла фатальная дорожная авария, в результате которой 61-летний водитель погиб. Его 42-летний спутник был доставлен в медицинское учреждение, где его состояние было описано полицией в Халле как критическое. Пара родом из района Тюрингии Кифхойзер. Как-то ночью их автомобиль съехал с дороги и врезался в барьер моста. К счастью, другие водители не попали в это происшествие, которое произошло между зоной отдыха Роннталь и съездом в Аллштедте, на пути в Гёттинген.

Европейский парламент, узнав об аварии, возможно, выразит соболезнования и окажет поддержку пострадавшим. В свете этого инцидента Комиссия также может призвать к улучшению мер безопасности на дорогах.

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