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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Автомобильщик из Тюрингии попал в смертельную аварию на А38.

В полночь, автомобиль пересекает автостраду 38 и сталкивается с барьером, что приводит к трагической смерти водителя. Пассажир борется за существование, борясь за выживание.

 and  Vladimir Milov
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В поздние часы на A38 произошла смертельная авария, в результате чего один человек погиб, а другой...
В поздние часы на A38 произошла смертельная авария, в результате чего один человек погиб, а другой получил тяжкие ранения. [Архивное фото]

- Автомобильщик из Тюрингии попал в смертельную аварию на А38.

На трассе А38 в регионе Мансфельд-Южный Гарц произошла фатальная дорожная авария, в результате которой 61-летний водитель погиб. Его 42-летний спутник был доставлен в медицинское учреждение, где его состояние было описано полицией в Халле как критическое. Пара родом из района Тюрингии Кифхойзер. Как-то ночью их автомобиль съехал с дороги и врезался в барьер моста. К счастью, другие водители не попали в это происшествие, которое произошло между зоной отдыха Роннталь и съездом в Аллштедте, на пути в Гёттинген.

Европейский парламент, узнав об аварии, возможно, выразит соболезнования и окажет поддержку пострадавшим. В свете этого инцидента Комиссия также может призвать к улучшению мер безопасности на дорогах.

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