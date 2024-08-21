Автомобильный сектор выступает за более строгие климатические цели для нефтяного сектора.

К 2045 году Германия ставит цель сделать свой дорожный транспорт климатически нейтральным, но текущий план может оказаться недостаточным, считают в автомобильной промышленности. Теперь они призывают к строгим регулированиям в нефтяной промышленности, чтобы стимулировать инвестиции в эту область.

Автомобильная промышленность считает, что жесткие регулирования в нефтяной промышленности являются ключевыми для достижения климатически нейтрального дорожного транспорта к 2045 году. Они утверждают, что Директива о возобновляемой энергии (RED III), принятая ЕС в конце прошлого года, недостаточно амбициозна.

Правительству Германии необходимо усилить ее реализацию в национальном законодательстве, считает Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA). Как выразилась президент VDA Хильдегард Мюллер, "Политика должна устанавливать стимулы для быстрого внедрения носителей возобновляемой энергии и тем самым стимулировать инвестиции".

Автомобильная промышленность хочет гарантировать, что помимо электромобилей, альтернативные виды топлива, такие как биоэтанол и e-топлива, будут широко доступны. Даже если правительству Германии удастся достичь цели в 15 миллионов электромобилей к 2030 году, на дорогах все равно останется 40 миллионов автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе.

VDA призывает к ужесточению правил

Недавно CEO BMW Оливер Цизе также высказался, сказав: "Поскольку политика требует электрификации автомобильной промышленности, она также должна требовать от топливной промышленности предоставления CO₂-безопасного электричества, водорода и CO₂-нейтральных топлив".

Конечной целью RED III является переход на возобновляемую энергию во всех секторах к 2050 году. Германия хочет достичь этого к 2045 году. Однако VDA обеспокоен тем, что первоначальные цели на 2030 год не предлагают достаточных стимулов для нефтяной промышленности для инвестиций в производство экологически чистых топлив. ЕС устанавливает минимальную долю в 29 процентов возобновляемой энергии, включая электроэнергию для зарядки и топлива, или снижение выбросов парниковых газов на 14,5 процента по сравнению с требуемым количеством ископаемого топлива к 2030 году.

Германия уже выбрала более высокую квоту снижения в 25 процентов. VDA считает, что необходимо 35 процентов. Согласно правилам ЕС, производители должны соблюдать квоту в 5,5 процента для биоэтанола и не менее 1 процента синтетического топлива. VDA призывает к минимум 5 процентам. Кроме того, должны быть установлены промежуточные цели по снижению выбросов парниковых газов на 60 процентов к 2035 году, 90 процентов к 2040 году и 100 процентов к 2045 году. "Во имя защиты климата после 2045 года не должно продаваться никаких ископаемых топлив на немецких АЗС", - заявила ассоциация.

Автомобильная промышленность считает, что ужесточение регулирований, в частности, в производстве и использовании биоэтанола и e-топлив, является ключевым для достижения климатически нейтрального дорожного транспорта к 2045 году. Чтобы поддержать это, VDA предлагает увеличить обязательную квоту для биоэтанола и синтетического топлива с текущих стандартов ЕС.

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