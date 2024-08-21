Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиДругие, из видов, используемых для автомобилей

Автомобильный сектор выступает за более строгие климатические цели для нефтяного сектора.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут
В предстоящую эпоху, в соответствии с желаниями автомобильного сектора, необходимо обеспечить...
В предстоящую эпоху, в соответствии с желаниями автомобильного сектора, необходимо обеспечить потребителей достаточным количеством альтернативных видов топлива, таких как биотопливо и electrofuels.

Автомобильный сектор выступает за более строгие климатические цели для нефтяного сектора.

К 2045 году Германия ставит цель сделать свой дорожный транспорт климатически нейтральным, но текущий план может оказаться недостаточным, считают в автомобильной промышленности. Теперь они призывают к строгим регулированиям в нефтяной промышленности, чтобы стимулировать инвестиции в эту область.

Автомобильная промышленность считает, что жесткие регулирования в нефтяной промышленности являются ключевыми для достижения климатически нейтрального дорожного транспорта к 2045 году. Они утверждают, что Директива о возобновляемой энергии (RED III), принятая ЕС в конце прошлого года, недостаточно амбициозна.

Правительству Германии необходимо усилить ее реализацию в национальном законодательстве, считает Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA). Как выразилась президент VDA Хильдегард Мюллер, "Политика должна устанавливать стимулы для быстрого внедрения носителей возобновляемой энергии и тем самым стимулировать инвестиции".

Автомобильная промышленность хочет гарантировать, что помимо электромобилей, альтернативные виды топлива, такие как биоэтанол и e-топлива, будут широко доступны. Даже если правительству Германии удастся достичь цели в 15 миллионов электромобилей к 2030 году, на дорогах все равно останется 40 миллионов автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе.

VDA призывает к ужесточению правил

Недавно CEO BMW Оливер Цизе также высказался, сказав: "Поскольку политика требует электрификации автомобильной промышленности, она также должна требовать от топливной промышленности предоставления CO₂-безопасного электричества, водорода и CO₂-нейтральных топлив".

Конечной целью RED III является переход на возобновляемую энергию во всех секторах к 2050 году. Германия хочет достичь этого к 2045 году. Однако VDA обеспокоен тем, что первоначальные цели на 2030 год не предлагают достаточных стимулов для нефтяной промышленности для инвестиций в производство экологически чистых топлив. ЕС устанавливает минимальную долю в 29 процентов возобновляемой энергии, включая электроэнергию для зарядки и топлива, или снижение выбросов парниковых газов на 14,5 процента по сравнению с требуемым количеством ископаемого топлива к 2030 году.

Германия уже выбрала более высокую квоту снижения в 25 процентов. VDA считает, что необходимо 35 процентов. Согласно правилам ЕС, производители должны соблюдать квоту в 5,5 процента для биоэтанола и не менее 1 процента синтетического топлива. VDA призывает к минимум 5 процентам. Кроме того, должны быть установлены промежуточные цели по снижению выбросов парниковых газов на 60 процентов к 2035 году, 90 процентов к 2040 году и 100 процентов к 2045 году. "Во имя защиты климата после 2045 года не должно продаваться никаких ископаемых топлив на немецких АЗС", - заявила ассоциация.

Автомобильная промышленность считает, что ужесточение регулирований, в частности, в производстве и использовании биоэтанола и e-топлив, является ключевым для достижения климатически нейтрального дорожного транспорта к 2045 году. Чтобы поддержать это, VDA предлагает увеличить обязательную квоту для биоэтанола и синтетического топлива с текущих стандартов ЕС.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.
Экономика

Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.

В сфере поставщиков услуг заметен дефицит рабочей силы, но меньше всего в отраслях промышленности, строительства и розничной торговли. Данное положение дел является следствием признаков слабости экономики.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Нью-Йоркская биржа представлена на своем расположении в Нью-Йорке 13 августа 2024 года.
Экономика

Популярность Камалы Харрис среди знаменитостей Уолл-стрит

Кампания Кэмелы Харрис носит характер всеобщего недовольства обычных граждан проблемами доступности в стране, а также поддержки со стороны влиятельных финансовых фигур на Уолл-стрит.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Индивидуум занимается розничными покупками в торговой точке Target в Майами, Флорида, 20 мая 2024...
Экономика

Возрождение Target идет, и стоимость его акций значительно растет.

Доходы целевой компании впервые за twelve-месячный период показали рост, прервав продолжительный финансовый спад. Это свидетельствует о том, что американские покупатели продолжают инвестировать в торговые точки, при условии что они считают, что эти ритейлеры предлагают адекватную ценность.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Французский молочный завод, произведший продукцию на экспорт в Китай, был захвачен в июле 2017...
Экономика

Китай планирует провести расследование в отношении европейского импорта молочных продуктов по мере усиления торговых разногласий.

Пекин проверяет, получают ли производители молочной продукции в Европейском союзе необоснованные государственные средства, что является последней атакой в эскалатирующемtrade stroki разногласий

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Отдельный человек погиб от огнестрельного ранения в центреフランクフルト главный железнодорожный вокзал.
Панорама

27-летний человек застрелился на главной железнодорожной станции во Франкфурте.

Инцидент шокирует. Человек трагически ранен пулевым ранением в Центральном железнодорожном вокзале во Франкфурте. Тщательные ограничения на ношение огнестрельного оружия были недавно введены на территории вокзала.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.
Федеральные земли Германии

USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.

- USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках. Армандс Уциньш возвращается к роли тренера в Dessau-Roßlauer HV. Отец юниорского чемпиона мира Ренара Уциньша, который завоевал серебряную медаль Олимпиады в Париже в составе немецкой национальной команды, берет на себя роль тренера A-юношеской команды спортивного сообщества Kuhnau/DRHV 06. "Я сознательно взял

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.
Экономика

Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.

В сфере поставщиков услуг заметен дефицит рабочей силы, но меньше всего в отраслях промышленности, строительства и розничной торговли. Данное положение дел является следствием признаков слабости экономики.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
ФДП выражает критику федеральному министру внутренних дел за запрет на компактные автомобили.
Федеральные земли Германии

ФДП выражает критику федеральному министру внутренних дел за запрет на компактные автомобили.

Фракция AfD инициирует обсуждение запрета ультраправого jednej 'Компакт' в ландтаге Саксонии-Анхальт. Это позиция чёрно-жёлто-зелёного альянса.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно