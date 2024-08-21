Автомобильный сектор выступает за более строгие климатические цели для нефтяного сектора.

К 2045 году Германия планирует сделать свой дорожный транспорт полностью чистым в эмиссиях, но текущая стратегия, по мнению автопромышленности, неэффективна. В результате они призывают к ужесточению регулирования в нефтяном секторе, чтобы стимулировать инвестиции в этот переход.

Директива ЕС об использовании возобновляемых источников энергии III, принятая в конце прошлого года, считается недостаточно амбициозной, согласно мнению Ассоциации немецкой автомобильной промышленности (VDA). Когда правительство внедрит это в национальное законодательство, оно должно стимулировать рост возобновляемых источников энергии, заявила президент VDA Хильдегард Мюллер.

Автопромышленность выступает за наличие не только электромобилей, но и экологически чистых альтернатив, таких как биоэтанол и e-топлива в достаточных количествах. Несмотря на цель федерального правительства иметь 15 миллионов электромобилей к 2030 году, по-прежнему будет около 40 миллионов автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе.

Призыв VDA к ужесточению регулирования

Недавно CEO BMW Оливер Цизе также выразил ту же точку зрения, заявив: "Поскольку политика толкает автопромышленность к электрификации, она также должна требовать от топливной промышленности наличие углеродно-нейтральной электроэнергии, водорода и топлива".

Конечной целью RED III является достижение 100% возобновляемой энергии во всех секторах к 2050 году, а Германия планирует достичь этого к 2045 году. Однако VDA ожидает, что первоначальные цели на 2030 год не стимулируют достаточно инвестиций в нефтяной сектор для производства климатически чистых топлив. Цель ЕС - не менее 29% возобновляемой энергии, эквивалентной зарядной энергии и топлива, или сокращение выбросов парниковых газов на 14,5% по сравнению с обязательным использованием ископаемого топлива к 2030 году.

Германия уже приняла решение о более строгом квоте сокращения в 25%. По мнению VDA, необходима квота сокращения в 35%. Кроме того, ЕС устанавливает квоту в 5,5% для биоэтанола и не менее 1% производства синтетического топлива, которую производители должны выполнить. VDA требует квоту в 5% для этого. Кроме того, промежуточные цели по сокращению выбросов парниковых газов должны быть установлены на уровне 60% к 2035 году, 90% к 2040 году и 100% к 2045 году. "После 2045 года на немецких бензоколонках не должно продаваться ископаемое топливо по экологическим причинам", - уточнила ассоциация.

В рамках призыва к ужесточению регулирования VDA также предложила, чтобы правительство гарантировало легкий доступ домохозяйств и бизнеса к углеродно-нейтральным альтернативам природному газу, таким как горелка, работающая на водороде или биогазе. Чтобы еще больше стимулировать переход к возобновляемым источникам энергии, VDA предложила, чтобы правительство рассмотрело возможность предоставления субсидий домохозяйствам и бизнесу, которые переходят на эти углеродно-нейтральные альтернативы.

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