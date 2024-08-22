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Автомобильная помощь хочет высказать свои мнения в странах, где ХДС и СДПГ имеют оговорки

В областях, подобных Тюрингии и Саксонии, политический альянс 'Сахра Вэг рікнехт' esperaствует впервые принять участие в управлении. Тем не менее, действия основателя партии усиливают недоверие, что увеличивает расходы.

 and  Wendy Allen
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- Автомобильная помощь хочет высказать свои мнения в странах, где ХДС и СДПГ имеют оговорки

Разговоры о потенциальных альянсах в Эрфурте или Дрездене могут включать основателя BSW Сахру Вагенкнехт, как сообщается в СМИ. По интервью Spiegel, она заявила, что будет присутствовать за столом переговоров после выборов. "Если переговоры ведутся в Саксонии и Тюрингии, мы будем тесно сотрудничать со своими ведущими кандидатами, и, конечно, я также лично внесу свой вклад", - сказала она.

СДПГ против внешнего вмешательства

Девять дней до выборов в двух восточногерманских регионах разгораются споры о потенциальных правительственных конфигурациях и намерениях BSW. Немецкое агентство печати сообщило, что лидер СДПГ в Тюрингии Георг Майер заявил: "BSW, безусловно, может выбирать, с кем они хотят сотрудничать. Однако внешнее вмешательство не приветствуется. Так не работает. Мы не примем условий, которые мы не можем принять в Тюрингии. Такие условия не имеют места в коалиционном соглашении".**

Возможно, Вагенкнехт ставит позиции других партий по украинской политике Германии в качестве условия для потенциальных коалиционных соглашений после выборов, что некоторые расценивают как шантаж.**

Вагенкнехт: "лично внесу свой вклад"

Лидер ХДС в Тюрингии Марио Войт повторил свою позицию по вопросу коалиции: "Пока Сахра Вагенкнехт делает заявления от имени Тюрингии из Саарбрюккена, у нас нет оснований для переговоров с BSW". Вагенкнехт ответила: "BSW Тюрингия не будет получать звонков из Саарбрюккена. Я всегда рада посетить Эрфурт, Тюрингия - мой дом, я выросла здесь, у меня здесь семья, меня всегда здесь приветствуют". Вагенкнехт родилась в Йене, провела часть своего детства в этом регионе и также училась там. В понедельник запланировано выступление на выборах в родном городе.**

Вопросы о желании управлять**

Недавно Вагенкнехт повторила свои условия для потенциальных коалиций. Она сказала дпа: "Две трети граждан выступают против размещения американских ракет в Германии. Мы просто просим, чтобы правительство штата представляло то, чего хотят две трети граждан". По словам Вагенкнехт, суть демократии заключается в том, чтобы в политике преобладала воля большинства. "Дни манипулятивного театра других партий, которые заявляют, что мы навязываем невыносимые условия, должны закончиться", - сказала она.**

Майер считает, что обычно исключают из коалиционных соглашений вопросы, нереализуемые на уровне штата. "Госпожа Вагенкнехт не заинтересована в Тюрингии. Ее интересуют только свои собственные интересы, которые неизбежно связаны с выборами в Bundstag", - сказал Майер. Он сомневается, хочет ли Вагенкнехт, чтобы ее партия была частью правительств штатов в Саксонии или Тюрингии. "Так выглядит со моей точки зрения", - сказал он, предполагая, что если бы она этого хотела, она была бы более осторожна.**

Несколько советников Тюрингии также выразили свои опасения. "Кто бы ни пытался во время кампании по выборам в ландтаг обмануть избирателей, заставляя их поверить, что этот выбор решает вопросы войны и мира, лжет избирателям", - заявили 17 советников и мэров в заявлении. Они ждут решений тюрингских проблем.**

ХДС видит разрушительный потенциал

Не только в Тюрингии критиковались заявления Вагенкнехт о потенциальных правительственных структурах. "Дни Политбюро, когда кто-то в Берлине мог диктовать, что происходит местно, прошли", - сказал министр-президент Саксонии Михаэль Креtschmer (ХДС). Вагенкнехт имеет "уникальную способность (...), разрушать вещи. Она никогда не добивалась успеха в создании чего-либо. И так происходит и в этот раз".

Он критиковал вмешательства Вагенкнехт, странные альянсы и проведенные линии. "Это настоящее унижение своих собственных членов местно, это действительно отвратительно. Но это то, что мы привыкли видеть от нее на протяжении многих лет".

Топ-кандидат ХДС на выборах в ландтаг Бранденбурга Ян Реманн заявил: "Я не уверен, действительно ли Левые хотят серьезно управлять в штатах". Если бы они действительно хотели, они бы участвовали в политических дискуссиях на уровне штата. Однако он имеет "впечатление, что Сахра Вагенкнехт в настоящее время строит позиции на федеральном уровне, чтобы предотвратить коалиции в штатах. Ее цель - не допустить серьезных предварительных переговоров в штатах".

ХДС в Саксонии резко критикует вмешательство Сахры Вагенкнехт в местные правительственные структуры, называя ее уникальную способность разрушительной, а не созидательной.**

Несмотря на противодействие ХДС в Саарбрюккене, Сахра Вагенкнехт, ведущая фигура BSW Тюрингия, остается решительной в своем желании лично внести вклад в любые потенциальные переговоры о коалиции после выборов в Тюрингии.

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