"Автомобильная отрасль находится под сильным давлением" или "Автомобильная промышленность сталкивается с серьезными трудностями".

Аналитик фондового рынка Роберт Хальвер из Бадер Банка предсказывает положительный поворот для VW и их коллег, несмотря на многочисленные серьезные вызовы, с которыми сталкиваются немецкие производители автомобилей. Текущая рыночная динамика акций автопроизводителей также является отражением реакции рынка.

ntv.de: Помимо VW, акции BMW и Daimler также падают. Разве это не преувеличение?

Роберт Хальвер: Безусловно, есть некоторое преувеличение в текущем состоянии акций немецких автопроизводителей. Однако этот сектор переживает несколько кризисов: спрос слабый, потребители склонны к сбережениям, политически неопределенность будущего традиционных двигателей и поощрение электромобилей. Кроме того, на рынок выходят новые конкуренты из Азии. Немецкие производители плохо приспособлены к жесткой конкуренции на массовом рынке недорогих автомобилей. Когда происходят драматические новости, подобные недавним у VW или предупреждению о прибыли у BMW, вся отрасль испытывает сильный удар на фондовом рынке.

ntv.de: Несмотря на миллиардные прибыли, акции немецких автопроизводителей кажутся очень дешевыми. Не заложен ли риск дефолта, например, в VW?

Риск дефолта для немецких автопроизводителей отсутствует. Однако споры вокруг VW, отмена долгосрочных гарантий местоположения и рабочих мест, вызвали шок даже среди инвесторов.

ntv.de: При наличии описанных кризисов есть ли причины, по которым инвесторы не должны продавать свои немецкие автоакции немедленно? Могут ли они надеяться на улучшение в обозримом будущем?

Паника на фондовом рынке никогда не является мудрым решением. Есть всегда новый завтра – и для немецкой автомобильной промышленности. Спрос восстановится, когда глобальная экономика наберет силу. Некоторые потребители, которые откладывали покупку автомобиля в этом году, скорее всего, наверстают упущенное, если им нужен автомобиль. Однако структурные проблемы отрасли остаются. Возвращение к добрым старым временам, когда немецкие автопроизводители были глобальными лидерами и уникальными, к сожалению, больше не вариант.

ntv.de: Все ли немецкие автопроизводители одинаково подвержены этим проблемам, или некоторые лучше подготовлены для будущего, чем другие?

Эти структурные проблемы в принципе затрагивают всю отрасль. Однако текущий слабый спрос не так сильно влияет на премиальные бренды, как на массовые. Клиенты, покупающие Mercedes, BMW, Audi или Porsche, менее чувствительны к цене, чем клиенты в среднем сегменте, где конкуренция стала крайне жесткой.

ntv.de: Когда мы говорим о кризисе немецких автопроизводителей, нужно ли различать глобально действующие корпорации, чьи рынки сбыта и factories в основном за рубежом, и производственное местоположение Германия? Актуальны ли проблемы местоположения с точки зрения фондового рынка?

Сколько бы ни было больно слышать о потенциальных сокращениях рабочих мест и закрытии заводов в Германии, с точки зрения инвестора предпочтительнее, если компании производят больше за рубежом, где затраты ниже, чем в Германии, которая стала менее конкурентоспособной из-за высоких затрат на труд и энергию.

Интервью с Робертом Хальвером провел Макс Борowski.

Несмотря на вызовы, немецкие производители автомобилей продолжают производить автомобили, пытаясь преодолеть слабый спрос, предпочтение потребителей сбережениям, политическую неопределенность и жесткую конкуренцию со стороны новых азиатских соперников. Структурные проблемы отрасли остаются, но некоторые премиальные бренды лучше подготовлены благодаря менее чувствительным к цене клиентам.

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