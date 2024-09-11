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"Автомобильная отрасль находится под сильным давлением" или "Автомобильная промышленность сталкивается с серьезными трудностями".

 and  Grigoriy Williams
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Несмотря на критические спорные заявления, аналитик Гальвер считает, что немецкие производители...
Несмотря на критические спорные заявления, аналитик Гальвер считает, что немецкие производители автомобилей не находятся под угрозой банкротства.

"Автомобильная отрасль находится под сильным давлением" или "Автомобильная промышленность сталкивается с серьезными трудностями".

Аналитик фондового рынка Роберт Хальвер из Бадер Банка предсказывает положительный поворот для VW и их коллег, несмотря на многочисленные серьезные вызовы, с которыми сталкиваются немецкие производители автомобилей. Текущая рыночная динамика акций автопроизводителей также является отражением реакции рынка.

ntv.de: Помимо VW, акции BMW и Daimler также падают. Разве это не преувеличение?

Роберт Хальвер: Безусловно, есть некоторое преувеличение в текущем состоянии акций немецких автопроизводителей. Однако этот сектор переживает несколько кризисов: спрос слабый, потребители склонны к сбережениям, политически неопределенность будущего традиционных двигателей и поощрение электромобилей. Кроме того, на рынок выходят новые конкуренты из Азии. Немецкие производители плохо приспособлены к жесткой конкуренции на массовом рынке недорогих автомобилей. Когда происходят драматические новости, подобные недавним у VW или предупреждению о прибыли у BMW, вся отрасль испытывает сильный удар на фондовом рынке.

ntv.de: Несмотря на миллиардные прибыли, акции немецких автопроизводителей кажутся очень дешевыми. Не заложен ли риск дефолта, например, в VW?

Риск дефолта для немецких автопроизводителей отсутствует. Однако споры вокруг VW, отмена долгосрочных гарантий местоположения и рабочих мест, вызвали шок даже среди инвесторов.

ntv.de: При наличии описанных кризисов есть ли причины, по которым инвесторы не должны продавать свои немецкие автоакции немедленно? Могут ли они надеяться на улучшение в обозримом будущем?

Паника на фондовом рынке никогда не является мудрым решением. Есть всегда новый завтра – и для немецкой автомобильной промышленности. Спрос восстановится, когда глобальная экономика наберет силу. Некоторые потребители, которые откладывали покупку автомобиля в этом году, скорее всего, наверстают упущенное, если им нужен автомобиль. Однако структурные проблемы отрасли остаются. Возвращение к добрым старым временам, когда немецкие автопроизводители были глобальными лидерами и уникальными, к сожалению, больше не вариант.

ntv.de: Все ли немецкие автопроизводители одинаково подвержены этим проблемам, или некоторые лучше подготовлены для будущего, чем другие?

Эти структурные проблемы в принципе затрагивают всю отрасль. Однако текущий слабый спрос не так сильно влияет на премиальные бренды, как на массовые. Клиенты, покупающие Mercedes, BMW, Audi или Porsche, менее чувствительны к цене, чем клиенты в среднем сегменте, где конкуренция стала крайне жесткой.

ntv.de: Когда мы говорим о кризисе немецких автопроизводителей, нужно ли различать глобально действующие корпорации, чьи рынки сбыта и factories в основном за рубежом, и производственное местоположение Германия? Актуальны ли проблемы местоположения с точки зрения фондового рынка?

Сколько бы ни было больно слышать о потенциальных сокращениях рабочих мест и закрытии заводов в Германии, с точки зрения инвестора предпочтительнее, если компании производят больше за рубежом, где затраты ниже, чем в Германии, которая стала менее конкурентоспособной из-за высоких затрат на труд и энергию.

Интервью с Робертом Хальвером провел Макс Борowski.

Несмотря на вызовы, немецкие производители автомобилей продолжают производить автомобили, пытаясь преодолеть слабый спрос, предпочтение потребителей сбережениям, политическую неопределенность и жесткую конкуренцию со стороны новых азиатских соперников. Структурные проблемы отрасли остаются, но некоторые премиальные бренды лучше подготовлены благодаря менее чувствительным к цене клиентам.

Роберт является Директором-управляющим и главным аналитиком в секторе капитальных рынков в Баадер Банке.

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