- Автомобильная авария с участием высокопроизводительного транспортного средства - пострадали пассажиры и более 150 000 евро ущерба.

Скоростной водитель спортивного автомобиля попал в беду на А94 вблизи Dorfen (район Эрдинг), что привело к инциденту. 42-летнему водителю с незначительными травмами была оказана помощь и он был доставлен в медицинское учреждение, как сообщили власти. Высококлассное транспортное средство получило значительные повреждения и потребовало эвакуации, с предполагаемой стоимостью ремонта около 150 000 евро.

Спортивная поездка останавливается под неудобным углом на А94

По словам полиции, водитель направлялся в Пассау со скоростью, превышающей безопасные пределы. Из-за водяной пленки, также известной как аквапланирование, он потерял контроль над своим автомобилем и выехал на обочину. Машина сначала ударилась о барьер, затем пересекла обе полосы и, наконец, столкнулась с центральным барьером, остановившись под странным углом на А94.

На дороге осталось около 500 метров камней, обломков автомобиля и разлитых жидкостей. А94 была полностью закрыта на этом участке в течение примерно часа и 15 минут.

Неожиданное столкновение привело к закрытию нескольких полос на А94. ДТП на А94 возле Dorfen потребовало масштабной уборки.

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