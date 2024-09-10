- Автомобилисты могут погибнуть в результате столкновений с грузовиками

В результате трагического инцидента молодой человек получил серьезные травмы в результате лобового столкновения на круговом перекрестке в Швабии. По данным полиции, 20-летний молодой человек, проезжая поворот в Гендеркингене (часть Донау-Риса), неожиданно выехал на встречную полосу на своем автомобиле. Там его машина столкнулась лоб в лоб с грузовиком, движущимся во встречном направлении.

Молодого человека в критическом состоянии доставили в больницу на вертолете скорой помощи. Одновременно 42-летний водитель грузовика, получивший лишь легкие травмы, был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Молодой человек из Швабского региона получал интенсивное медицинское лечение в больнице. Кроме того, несмотря на то, что инцидент произошел в Гендеркингене, люди Швабского региона проявили сочувствие и оказали поддержку.

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