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Автомобили по-прежнему занимают первое место в списке экспортных товаров Германии.

 and  Ann Bradley
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Несмотря на сохранение первой позиции, экспорт легковых автомобилей снизился по сравнению с...
Несмотря на сохранение первой позиции, экспорт легковых автомобилей снизился по сравнению с предыдущим периодом.

Автомобили по-прежнему занимают первое место в списке экспортных товаров Германии.

За первые полгода года экспорт Германии упал. Автомобилестроение по-прежнему лидирует как главный экспортер, но также испытывает снижение. Несмотря на снижение спроса и увеличение конкуренции со стороны Китая, автомобили остаются главным экспортным товаром Германии. По данным Федерального статистического управления, в первом полугодии экспорт автомобилей и автозапчастей снизился на 2,4% по сравнению с предыдущим годом, но их стоимость составила 135,3 миллиарда евро, что сделало их самым значительным экспортным товаром из Германии.

На втором месте находятся машины, стоимостью 109,6 миллиарда евро (-4,4%), за ними следуют химические продукты, также стоимостью 71,8 миллиарда евро (-4,4%). Самыми значительными импортируемыми товарами были также автомобили и автозапчасти, стоимостью 73,0 миллиарда евро (-4,2%), за ними следуют устройства для обработки данных, стоимостью 64,3 миллиарда евро (-9,8%).

В целом, экспорт Германии упал на 1,6% до 801,7 миллиарда евро с января по июнь. "Как и в предыдущие годы, основным рынком для немецких товаров в первом полугодии 2024 года были Соединенные Штаты", - подчеркнули статистики. Там было отправлено товаров на сумму 80,7 миллиарда евро. Францией (62,4 миллиарда евро) и Нидерландами (57,6 миллиарда евро) были вторым и третьим по важности получателями "Сделано в Германии" товаров.

В первом полугодии года в Германию было импортировано товаров на сумму 662,8 миллиарда евро, что на 6,2% меньше, чем в предыдущем году. Больше всего товаров по-прежнему поступало из Китайской Народной Республики (73,5 миллиарда евро). Вторым и третьим по важности поставщиками были Нидерланды (49,6 миллиарда евро) и США (46,0 миллиарда евро).

По состоянию на середину года Германия имела самые высокие экспортные излишки в торговле с Соединенными Штатами (34,7 миллиарда евро), Францией (27,5 миллиарда евро) и Соединенным Королевством (23,0 миллиарда евро). "Из Китая было импортировано больше товаров, чем экспортировано", - сказали статистики.here Дефицит импорта здесь составил 25,3 миллиарда евро.

Статистика Федерального статистического управления показывает, что экспорт автомобилей и автозапчастей снизился на 2,4%, несмотря на то, что они являются главным экспортным товаром Германии. Несмотря на снижение спроса и увеличение конкуренции, автомобили остаются лидирующим экспортным товаром с стоимостью 135,3 миллиарда евро.

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