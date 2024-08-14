- Автомобили перевернулись на А9 из-за сильного дождя

В результате аварии, вызванной сильным дождем, на автостраде А9 в районе Верхней Баварии Эйхштетт перевернулись два автомобиля. По данным полиции, вчера вечером водитель, направлявшийся в Мюнхен, потерял управление своим автомобилем в районе Денкендорф из-за плохих погодных условий. Автомобиль столкнулся с разделителем и другим автомобилем, в результате чего оба автомобиля вылетели на обочину и перевернулись. Водитель второго автомобиля получил легкие травмы, а другой водитель и пассажир в его автомобиле получили средней тяжести травмы. Автострада А9 была временно полностью закрыта, но теперь снова открыта.

Спасательные службы были вызваны для управления ситуацией, в том числе транспорт и телекоммуникации для координации прибытия медицинской помощи и эвакуаторов. В связи с существенным влиянием на движение через телекоммуникационные каналы были предложены альтернативные маршруты для водителей, использующих транспортные услуги.

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