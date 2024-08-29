- Автомобиль врезался во внутренний барьер детского сада <unk> работник погиб

Автомобиль на полной скорости врезался в детский сад в Зальцгиттере (Нижняя Саксония), пробив стену здания. За рулем находился 21-летний молодой человек, который скончался на месте, как сообщил представитель полиции около 1:59. Ранее автомобиль выехал на встречную полосу по пока не установленной причине. Сейчас строительный эксперт оценивает ущерб зданию. Полиция пока не может предоставить дополнительную информацию о ночном инциденте.

Происшествие в детском саду в Зальцгиттере вызвало обеспокоенность по поводу мер безопасности в ближайших школах. Власти рассматривают возможность ужесточения правил дорожного движения в этом районе, чтобы предотвратить подобные аварии.

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