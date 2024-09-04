- Автомобиль врезался в пожилую пару, оставив 88-летнего мужчину в тяжелом состоянии.

В старшей паре были получены серьезные травмы, когда они были сбиты автомобилем, переходя дорогу в Рёдермарке (часть Оффенбаха). 88-летний мужчина получил тяжелые травмы головы и находился в критическом состоянии, как сообщил представитель полиции. Его 83-летняя жена также получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. Автомобиль, ехавший на низкой скорости, столкнулся со старшей парой, когда поворачивал налево, что привело к их падению, заявил представитель полиции. Для спасения был использован вертолет. Эксперт по расследованию дорожно-транспортных происшествий изучит обстоятельства инцидента.

Пожилая пара, оба в возрасте за 80 лет, стали жертвами дорожного происшествия. Несмотря на госпитализацию, они все еще сталкиваются с трудным процессом восстановления из-за своих серьезных травм.

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