- Автомобиль врезался в грузовик - трое получили тяжелые травмы

На трассе, соединяющей Лохмен и Пирну в Саксонской Швейцарии, произошла трагическая авария, в результате которой пострадали два взрослых и ребёнок. 38-летний водитель автомобиля, 9-летний ребёнок, находившийся в его машине, и 49-летний водитель грузовика были доставлены в больницу скорой помощью, как сообщили правоохранительные органы. Ущерб оценивается примерно в 380 000 евро.

По предварительным данным, в один из вторников 38-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Оба транспортных средства съехали с дороги и опрокинулись на прилегающей территории. Два других автомобиля получили повреждения от летящих обломков. Извлечение транспортных средств заняло около двенадцати часов.

Неумелое управление автомобилем привело к serious столкновениям на дороге, в результате чего автомобиль и грузовик столкнулись. К сожалению, это привело к значительным повреждениям обоих транспортных средств.

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