- Автомобиль врезался в дерево, в результате чего супруга и трое детей получили серьезные травмы.

В сельской местности Морсбаха, расположенной в Верхнем Бергишском округе, 37-летняя водительница из Лихтенберга неверно оценила свой путь и разбила свой автомобиль. Неожиданный инцидент произошел примерно в середине дня, в результате чего водитель и трое подростков в возрасте 8, 12 и 14 лет получили серьезные травмы.

По-видимому, женщина вела свой автомобиль в направлении Морсбах-Центрум, когда необъяснимо выехала из своей полосы и попала в путь приближающегося автомобиля. Внимательный водитель встречного автомобиля удалось избежать возможного столкновения, к счастью, не получив никаких повреждений. К сожалению, автомобиль женщины из Вальдбёля съехал с дороги и врезался в дерево слева.

В результате женщину и 8-летнего ребенка доставили в ближайшие больницы. Местные службы экстренной помощи отправили вертолет, чтобы доставить оставшихся двух несовершеннолетних в ближайшие медицинские учреждения.

Трое пострадавших несовершеннолетних, в возрасте 12 и 14 лет, были потрясены, но в конечном итоге были выписаны из больницы после получения необходимой медицинской помощи. Обломки автомобиля водителя из Вальдбёля привлекли толпу любопытных детей из ближайших школ, которые наблюдали за работой служб экстренной помощи на месте происшествия.

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