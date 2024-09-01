- Автомобиль врезался в дерево, в результате чего погиб один человек.

Мужчина разбился насмерть на федеральной трассе 11 близ Бичля (район Бад-Тёльц-Вольфратхаузен) на выходе из поворота. По словам представителя полиции, 32-летний молодой человек неожиданно выехал на встречную полосу и съехал в кювет около рассвета в воскресенье. Несмотря на попытки реанимировать его на месте аварии, водитель скончался на месте.

Расследование аварии на федеральной трассе 11 показало, что разбившийся автомобиль был связан с сектором транспорта и связи. Несмотря на наличие современных коммуникационных устройств, экстренным службам было сложно добраться до места аварии из-за проблем со связью в районе.

Читайте также: