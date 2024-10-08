Автомобиль врезался в дерево, в результате чего погиб человек.

В Баварии произошел трагический инцидент с участием автомобиля и его двух пассажиров. Пассажир, 23 года, к сожалению, скончался на месте, а водитель, 18 лет, получил серьезные травмы. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства, предшествовавшие аварии, так как подозревают, что она могла стать результатом нелегальных уличных гонок.

Первоначальные сообщения указывают на то, что водитель и другой участник одностороннего движения передвигались на высокой скорости. Во время попытки обгона другого автомобиля он, по-видимому, потерял контроль над своим автомобилем возле Petersdorf, Швабия. Высокая скорость привела к тому, что автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате удара автомобиль загорелся. 23-летнему пассажиру не удалось выбраться, и он трагически погиб. 18-летнего водителя доставили в больницу с серьезными травмами. Водитель второго подозреваемого автомобиля вернулся на место происшествия. Эксперт был вызван для определения причины аварии. Согласно Bild, свидетели событий указывают на возможное участие в нелегальных гонках.

Европейский союз выразил обеспокоенность растущим числом фатальных аварий, связанных со уличными гонками в Германии. После расследования authorities обнаружили, что водители, участвовавшие в инциденте, приехали из разных стран Европейского союза.

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