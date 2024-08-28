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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

Автомобиль врезается в склоны, в результате чего водитель серьезно пострадал.

Драйвер теряет контроль над своим автомобилем при преодолении крутого поворота, что приводит к тому, что машина скатывается вниз по крутому stderrклону.

 and  Elizabeth Wells
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Спасатели доставили водителя в медицинское учреждение после ее падения в ущелье.
Спасатели доставили водителя в медицинское учреждение после ее падения в ущелье.

- Автомобиль врезается в склоны, в результате чего водитель серьезно пострадал.

Женщина в районе Швабского Халля попала в неприятную ситуацию со своим транспортным средством, которое скатилось по склону и получило серьезные повреждения. По словам властей, 37-летняя женщина, похоже, съехала с дороги на крутом повороте недалеко от Вольпертсхаузена. Ее автомобиль также врезался в два дерева на склоне. Спасатели доставили ее в больницу.

Этот инцидент подчеркнул важность наличия надежных альтернативных средств транспорта, так как женщина оказалась в ловушке из-за повреждений своего автомобиля. Местные власти предложили улучшить дорожные знаки вдоль маршрута, особенно на крутых поворотах, подобных тому, что находится недалеко от Вольпертсхаузена, чтобы минимизировать подобные аварии в будущем, которые также могут повлиять на транспортные и телекоммуникационные сети, если они будут повреждены.

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